Сегодня Украина должна выплатить МВФ более 60 млн СПЗ

Данный платеж осуществляется по ранее действовавшей программе Stand-By Arrangement.

Всего Украина должна выплатить МВФ более 1,9 млрд долларов в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, Украина должна была выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 360 млн долларов 5 февраля.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что готов поддерживать Украину в проведении реформ.

Тем временем Национальный банк сохранил прогноз получения 2 траншей от МВФ в 2019. Техническая миссия МВФ работала в Украине с 5 по 13 марта. Так, НБУ ожидает 2 транша по $1,3 млрд от МВФ в 2019.

Кабмин утвердил условия планируемого внешнего займа на 630 млн долларов. На сумму каждого транша кредита начисляется: процентный доход по ставке не выше 5,9% годовых; комиссия за организацию кредита в размере 0,8%.

В октябре 2018 Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе stand by.