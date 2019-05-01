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01 мая 2019, среда, 07:00 215
Экономика 2019-05-01T07:25:50+03:00
Українські Новини
Сегодня Украина должна выплатить МВФ более 60 млн СПЗ

Сегодня Украина должна выплатить МВФ более 60 млн СПЗ

МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Сегодня, 1 мая, Украина должна выплатить Международному валютному фонду 60,761 млн СПЗ (спецправа заимствования).

Данный платеж осуществляется по ранее действовавшей программе Stand-By Arrangement.

Всего Украина должна выплатить МВФ более 1,9 млрд долларов в 2019 году.

Как сообщали Українські Новини, Украина должна была выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 360 млн долларов 5 февраля.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что готов поддерживать Украину в проведении реформ.

Тем временем Национальный банк сохранил прогноз получения 2 траншей от МВФ в 2019. Техническая миссия МВФ работала в Украине с 5 по 13 марта. Так,  НБУ ожидает 2 транша по $1,3 млрд от МВФ в 2019.

Кабмин утвердил условия планируемого внешнего займа на 630 млн долларов. На сумму каждого транша кредита начисляется: процентный доход по ставке не выше 5,9% годовых; комиссия за организацию кредита в размере 0,8%.

В октябре 2018 Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе stand by.

 
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