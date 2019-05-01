Сегодня Украина должна выплатить МВФ более 60 млн СПЗ

Сегодня, 1 мая, Украина должна выплатить Международному валютному фонду 60,761 млн СПЗ (спецправа заимствования).\r\nДанный платеж осуществляется по ранее действовавшей программе Stand-By Arrangement.\r\nВсего Украина должна выплатить МВФ более 1,9 млрд долларов в 2019 году.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина должна была выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 360 млн долларов 5 февраля.\r\nРанее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что готов поддерживать Украину в проведении реформ.\r\nТем временем Национальный банк сохранил прогноз получения 2 траншей от МВФ в 2019. Техническая миссия МВФ работала в Украине с 5 по 13 марта. Так, НБУ ожидает 2 транша по $1,3 млрд от МВФ в 2019.\r\n\r\nКабмин утвердил условия планируемого внешнего займа на 630 млн долларов. На сумму каждого транша кредита начисляется: процентный доход по ставке не выше 5,9% годовых; комиссия за организацию кредита в размере 0,8%.\r\nВ октябре 2018 Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе stand by.\r\n\r\n