Возле Хитроу вспыхнули угольные склады, огонь перебросился на вокзал Паддингтон

Недалеко от самого крупного и всемирно известного аэропорта Лондона Хитроу, где ранее произошла серьезная авария, на угольных складах в районе Западного Дрейтона произошел масштабный пожар, сообщает Daily Mail.\r\nОгонь вспыхнул после 14:00. Шлейфы черного дыма летили к северу от взлетно-посадочных полос Хитроу.\r\nВ тушении огня были задействованы десять пожарных машин и около 70 пожарных после того, как пламя охватило контейнер, промышленную конвейерную ленту, 15 фургонов и три грузовика.\r\nПожар возле Хитроу. Фото: Twitter\r\nТакже свидетели сообщили о взрывах после того, как вспыхнул пожар. \r\nОгонь локализирован, однако возгорание еще остается. Сообщений о погибших и пострадавших нет.\r\nБританская транспортная полиция сообщила, что огонь затронул станции Паддингтона, поэтому пассажиры Хитроу сталкиваются с трудностями. Услуги Большой Западной железной дороги отложены или отменены.\r\nКак сообщали Українські Новини, в аэропорту Хитроу пилот попытался залезть в самолет через окно.\r\nРанее в аэропорту Хитроу арестовали пьяного пилота.