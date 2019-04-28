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28 апреля 2019, воскресенье, 23:59 172
Европа 2019-04-29T00:06:33+03:00
Українські Новини
Возле Хитроу вспыхнули угольные склады, огонь перебросился на вокзал Паддингтон

Возле Хитроу вспыхнули угольные склады, огонь перебросился на вокзал Паддингтон

Пожар возле Хитроу. Фото: JonEdgar_/Twitter
Пожар возле Хитроу. Фото: JonEdgar_/Twitter

Недалеко от самого крупного и всемирно известного аэропорта Лондона Хитроу, где ранее произошла серьезная авария, на угольных складах в районе Западного Дрейтона произошел масштабный пожар, сообщает Daily Mail.

Огонь вспыхнул после 14:00. Шлейфы черного дыма летили к северу от взлетно-посадочных полос Хитроу.

В тушении огня были задействованы десять пожарных машин и около 70 пожарных после того, как пламя охватило контейнер, промышленную конвейерную ленту, 15 фургонов и три грузовика.

Пожар возле Хитроу. Фото: TwitterПожар возле Хитроу. Фото: Twitter

Также свидетели сообщили о взрывах после того, как вспыхнул пожар. 

Огонь локализирован, однако возгорание еще остается. Сообщений о погибших и пострадавших нет.

Британская транспортная полиция сообщила, что огонь затронул станции Паддингтона, поэтому пассажиры Хитроу сталкиваются с трудностями. Услуги Большой Западной железной дороги отложены или отменены.

Как сообщали Українські Новини, в аэропорту Хитроу пилот попытался залезть в самолет через окно.

Ранее в аэропорту Хитроу арестовали пьяного пилота.

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