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28 апреля 2019, воскресенье, 22:31 27
Жизнь 2019-04-28T22:45:59+03:00
Українські Новини
В США скончался экс-сенатор Лугар, который помог Украине избавиться от ядерного оружия

В США скончался экс-сенатор Лугар, который помог Украине избавиться от ядерного оружия

Ричард Лугар. Фото: Википедия
Ричард Лугар. Фото: Википедия

В воскресенье, 28 апреля, в возрасте 87 лет умер Ричард Лугар, который занимал должность сенатора от штата Индиана с 1976 по 2013 год, сообщается на сайте научно-исследовательского института Центр Лугара.

Экс-сенатор скончался в Институте сердца и сосудов Inova Fairfax в Вирджинии. Причиной смерти были осложнения со стороны хронической воспалительной полиневропатии.

У него осталась жена Чар и четверо сыновей - Марк, Боб, Джон и Дэвид. Болезнь продолжалась недолго и быстро унесла жизнь Лугара, все время семья провела с ним в больнице.

В 1992 году, после принятия Украиной независимости, Лугар приезжал с официальном визитом в Киев и пообещал Президенту Леониду Кравчуку поддержку в несколько десятков миллионов долларов для ядерного разоружения Украины. В итоге США выделили $800 млн на эту программу.

В 2006 Лугар получил орден князя Ярослава Мудрого за весомый личный вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление авторитета и положительного имиджа Украины в мире, популяризацию ее исторических и современных достижений.

В 2016 Президент Петр Порошенко наградил Лугара орденом Свободы за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию ее исторического наследия и современных достижений и по случаю 25-й годовщины независимости Украины.

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