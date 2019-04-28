В США скончался экс-сенатор Лугар, который помог Украине избавиться от ядерного оружия

В воскресенье, 28 апреля, в возрасте 87 лет умер Ричард Лугар, который занимал должность сенатора от штата Индиана с 1976 по 2013 год, сообщается на сайте научно-исследовательского института Центр Лугара.

Экс-сенатор скончался в Институте сердца и сосудов Inova Fairfax в Вирджинии. Причиной смерти были осложнения со стороны хронической воспалительной полиневропатии.

У него осталась жена Чар и четверо сыновей - Марк, Боб, Джон и Дэвид. Болезнь продолжалась недолго и быстро унесла жизнь Лугара, все время семья провела с ним в больнице.

В 1992 году, после принятия Украиной независимости, Лугар приезжал с официальном визитом в Киев и пообещал Президенту Леониду Кравчуку поддержку в несколько десятков миллионов долларов для ядерного разоружения Украины. В итоге США выделили $800 млн на эту программу.

В 2006 Лугар получил орден князя Ярослава Мудрого за весомый личный вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление авторитета и положительного имиджа Украины в мире, популяризацию ее исторических и современных достижений.

В 2016 Президент Петр Порошенко наградил Лугара орденом Свободы за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию ее исторического наследия и современных достижений и по случаю 25-й годовщины независимости Украины.