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27 апреля 2019, суббота, 22:05 40
Верховная Рада и партии 2019-04-27T22:11:57+03:00
Українські Новини
Митрополит УПЦ Антоний и Вадим Новинский привезли в Украину благодатный огонь

Митрополит УПЦ Антоний и Вадим Новинский привезли в Украину благодатный огонь

Новинский с делегацией УПЦ и благодатным огнем. Фото:
Новинский с делегацией УПЦ и благодатным огнем. Фото: "Оппозиционный блок"

Глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский в составе делегации Украинской Православной Церкви во главе с Управляющим делами УПЦ Митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием прибыл в аэропорт "Борисполь" с Благодатным огнем для украинцев.

Об этом говорится на странице ОБ в соцсети Facebook.

"Этот Божественный благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира как предвестник Воскресения Христова, мы привезли из Иерусалима в Киев с верой во все светлое и доброе, которое так заслуживают украинцы! В Украине сейчас, как никогда, необходимо рассеять мрак и раскол в обществе, восстановить мир на востоке! Пусть этот огонь согреет наши души и объединит страну! Теперь привезенный нами Благодатный огонь отправится из Борисполя во все областные центры Украины во все епархии", - сообщил Вадим Новинский.

Схождение Благодатного огня происходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме на месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Православные христиане верят, что священный огонь, который исходит из могилы Христа, представляет собой пламя силы Воскресения.

Лидер оппозиции Вадим Новинский пожелал всем украинцам в этот день с верой в сердце ощутить любовь и радость, тепло и силу Благодатного огня!

"Я хочу всех поздравить с этим Светлым праздником, пожелать мирного неба над головой, мира в душе и любви в ваших семьях. Пусть ваши сердца навсегда наполнятся радостью о воскресшем Христе!", - обратился ко всем Вадим Новинский.

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