РФ продлила арест Балуха без учета времени пребывания в СИЗО

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российские судебные органы продлили срок заключения незаконно осужденного в аннексированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха без учета времени его пребывания в СИЗО.\r\nОб этом говорится в сообщении Климкина в его микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Россия незаконно продлила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО... Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломать!" - написал он.\r\nМинистр заявил, что России "наплевать" на международное право и чье-то другое законодательство, как и на свое.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в феврале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что незаконно осужденного в аннексированном Россией Крыму Балуха переводят отбывать наказание в место лишения свободы в Краснодаре (Россия).\r\nПозже Балуха перевели в штрафной изолятор российской колонии.\r\nБалух был задержан 8 декабря 2016 года.\r\nВ ходе обысков с крыши его дома российские правоохранители сняли украинский флаг, он также разместил на стене своего дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".