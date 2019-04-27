РФ продлила арест Балуха без учета времени пребывания в СИЗО

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российские судебные органы продлили срок заключения незаконно осужденного в аннексированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха без учета времени его пребывания в СИЗО.

Об этом говорится в сообщении Климкина в его микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Россия незаконно продлила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО... Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломать!" - написал он.

Министр заявил, что России "наплевать" на международное право и чье-то другое законодательство, как и на свое.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что незаконно осужденного в аннексированном Россией Крыму Балуха переводят отбывать наказание в место лишения свободы в Краснодаре (Россия).

Позже Балуха перевели в штрафной изолятор российской колонии.

Балух был задержан 8 декабря 2016 года.

В ходе обысков с крыши его дома российские правоохранители сняли украинский флаг, он также разместил на стене своего дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".