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27 апреля 2019, суббота, 20:10 302
Внешняя политика 2019-04-27T22:15:02+03:00
Українські Новини
РФ продлила арест Балуха без учета времени пребывания в СИЗО

РФ продлила арест Балуха без учета времени пребывания в СИЗО

Владимир Балух. Фото: Александра Сурган/Facebook
Владимир Балух. Фото: Александра Сурган/Facebook

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российские судебные органы продлили срок заключения незаконно осужденного в аннексированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха без учета времени его пребывания в СИЗО.

Об этом говорится в сообщении Климкина в его микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Россия незаконно продлила Балуху срок заключения, не засчитав время в СИЗО... Кремль продолжает пытать политзаключенных, но нас не сломать!" - написал он.

Министр заявил, что России "наплевать" на международное право и чье-то другое законодательство, как и на свое.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что незаконно осужденного в аннексированном Россией Крыму Балуха переводят отбывать наказание в место лишения свободы в Краснодаре (Россия).

Позже Балуха перевели в штрафной изолятор российской колонии.

Балух был задержан 8 декабря 2016 года.

В ходе обысков с крыши его дома российские правоохранители сняли украинский флаг, он также разместил на стене своего дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

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