СБУ опровергает информацию о том, что проверка не выявила нарушений в опросе об отсоединении Галичины

СБУ опровергает информацию о том, что проверка не выявила нарушений в опросе об отсоединении Галичины. Об этом говорится в сообщении Управления СБУ во Львовской области на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

27 апреля УСБУ во Львовской области опровергло информацию Киевского международного института социологии о том, что проверка не выявила нарушений.

"Процессуальные действия будут продолжаться. Следствием УСБУ официально, в рамках действующего уголовного производства, допрошен ряд лиц, привлеченных к этому исследованию. Запланированы другие процессуальные меры, в т. ч. проведение семантико-лингвистической экспертизы", - говорится в сообщении.

СБУ отмечает, кто и что именно комментировал по поводу проверки и "ничего не обнаружил" - неизвестно, но это точно не лица, уполномоченные региональным органом, который ведет следствие.

"Мы не могли не отреагировать на указанное исследование, поскольку после "галицких ассамблей" , "антипольских массовых выступлений", подрывов на Лычаковском кладбище и других спланированных и профинансированных спецслужбами страны-агрессора провокаций, имеем определенный опыт. Тем более, что активность социологов совпала по времени с решением Кремля начать паспортизацию жителей оккупированных территорий. Не подвергаем сомнению право социологов на профессию, но в данном случае все точки должно расставить следствие ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Управлением Службы безопасности Украины во Львовской области проводится проверка по факту распространения в сети Интернет провокационного "опроса", в котором говорится о "перспективах региона" наподобие "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству.

Согласно предварительным заключениям экспертов, опрос содержит отдельные признаки состава преступления по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Также СБУ призвала жителей региона не поддаваться на провокации и не распространять указанный опрос как элемент вражеской пропаганды.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Сиховский районный суд Львова оштрафовал на 3,4 тыс. гривен журналиста и активиста "Украинского выбора" Олега Ростовцева за систематическую публикацию статей антиукраинского содержания для российских СМИ.