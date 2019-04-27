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27 апреля 2019, суббота, 19:01 271
Общество 2019-04-27T19:01:41+03:00
Українські Новини
Одесские активисты рассказали о противостоянии с компанией "Кадорр" и другими застройщиками в курортной части

Одесские активисты рассказали о противостоянии с компанией "Кадорр" и другими застройщиками в курортной части города

Участники созданной 26 марта 2019 года  общественной организации "Наше місто Одеса" во время брифинга рассказали, как можно эффективно бороться с незаконными застройщиками, которые нарушая Генплан или вовсе не имея градостроительной документации, возводят высотные жилые дома без социальной инфраструктуры в престижных районах города - в историческом центре Одессы и около моря. Среди таких застройщиков активисты выделили компании "Кадорр" (принадлежит бизнесмену сирийского происхождения Аднану Кивану) и "Ханбер" (владелец - литовский бизнесмен Гердас Дубрицкас). 

За месяц члены организации провели два мирных митинга против действий таких застройщиков, а также субботник в Дюковском парке. Также организация направила официальные запросы в органы местной власти и ГАСК на разных уровнях с требованием дать правову оценку строительному "хаосу", который провоцируют ряд девелоперских и строительных компаний.

Всего один митинг и ряд публикаций, направленных против бесконтрольной застройки Фонтана и Гагаринского плато так называемыми "жемчужинами" от "Кадорра" уже вызвали противодействие как самого застройщика, так и подконтрольных ему СМИ и активистов. Также члены организации "Наше місто Одеса" высказались однозначно против строительства торгового центра в Летнем театре: "Может кому-то не нравится наша активная позиция, но мы не поддаемся давлению и продолжим бороться против незаконных действий Кивана. Обозначим свою позицию по Летнему театру позже, но мы против постройки ТРЦ. Мы никак не связаны с действующим мэром Одессы и мы выступаем против застройки, а по сути уничтожения нашего общего культурного наследия".

Также активисты заметили, что по их инициативе строительной компании "Ханбер" и ее жилищному комплексу "Граф" на улице Вице-Адмирала Азарова в Отраде ГАСК выдал предписание об остановке работ и оштрафовал его. "Ханбер" строит там вместо 13 этажного здания, 14 этажное (все, что выше 13-го этажа незаконно). "Фирме "Ханбер" передаем привет! Наша организация скоро будет у Вас и предлагаем СМИ присоединиться к нам. Об акции под этой стройкой мы сообщим заранее»", — говорят активисты общественной организации "Наше місто Одеса".

Как итог, члены организации "Наше місто Одеса" заверили, что продолжат борьбу против незаконных действий скандального бизнесмена Аднана Кивана и других застройщиков, нарушающих законодательство и Генплан Одессы.

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