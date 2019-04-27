Из обрушенной шахты в Луганской области подняли тела 17 шахтеров

Спасатели извлекли из-под завалов на шахте "Схидкарбон" тела 17 горняков, которые погибли в результате аварии, произошедшей из-за взрыва метана. Об этом сообщил "глава ЛНР" Леонид Пасечник на своей странице в Twitter.\r\n"В связи с гибелью горняков на шахте "Схидкарбон" в Лутугинском районе 29 апреля станет днем траура. Искренние слова глубокого соболезнования родным и близким погибших", - написал он.\r\nСемьям пострадавших и погибших горняков "Схидкарбона" будут выплачены компенсации и оказана вся необходимая помощь со стороны всех без исключения служб и ведомств.\r\nНапомним, что в Луганской области взорвался метан в шахте: есть погибшие и заблокированные под землей шахтеры.\r\nРанее в Донецкой области в подсобке шахты Котляревского произошел пожар.