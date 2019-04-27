В Днипре дотла сожгли авто главного редактора газеты "Зоря" Песоцкого

В субботу, 27 апреля, в Днипре сожгли автомобиль главного редактора газеты "Зоря" Владимира Песоцкого.\r\nОб этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко со ссылкой на сообщение НСЖУ Днепропетровской области.\r\n"Поджог продолжает серию запугиваний огнем журналистов в Днепропетровской области. В свое время подожгли автомобиль тоже главного редактора "Зори" (в то время) Ксении Зайцевой. В Каменском сгорело авто известного журналиста и редактора Сергея Гузя. Так же в Каменском выгорела редакция местного издания "Событие", - рассказал Томиленко.\r\n\r\nПредседатель союза напомнил, что ни один из предыдущих поджогов журналистского имущества должным образом не расследовался, а безнаказанность приводит к новым атакам и запугиваниям.\r\n"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с коллегами из Днипра, с Днепропетровской облорганизацией НСЖУ. Поджоги и ненаказуемость за наглые преступления против журналистов - однозначное наступление на свободу слова", - подытожил Томиленко.\r\nСожженный автомобиль Песоцкого. Фото: НСЖУ Днепропетровской области\r\nКак сообщали Українські Новини, Гройсман, Омелян и Смилянский возглавили антирейтинг "врагов реформирования прессы".\r\nВ НСЖУ заявили, что причинами падения Украины в индексе свободы слова стали агрессия к журналистам, безнаказанность и преследование расследователей.\r\nРанее Томиленко рассказал в ОБСЕ, как в Украине атакуют журналистов.