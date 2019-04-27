В Днипре дотла сожгли авто главного редактора газеты "Зоря" Песоцкого

В субботу, 27 апреля, в Днипре сожгли автомобиль главного редактора газеты "Зоря" Владимира Песоцкого.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко со ссылкой на сообщение НСЖУ Днепропетровской области.

"Поджог продолжает серию запугиваний огнем журналистов в Днепропетровской области. В свое время подожгли автомобиль тоже главного редактора "Зори" (в то время) Ксении Зайцевой. В Каменском сгорело авто известного журналиста и редактора Сергея Гузя. Так же в Каменском выгорела редакция местного издания "Событие", - рассказал Томиленко.

Председатель союза напомнил, что ни один из предыдущих поджогов журналистского имущества должным образом не расследовался, а безнаказанность приводит к новым атакам и запугиваниям.

"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с коллегами из Днипра, с Днепропетровской облорганизацией НСЖУ. Поджоги и ненаказуемость за наглые преступления против журналистов - однозначное наступление на свободу слова", - подытожил Томиленко.

Сожженный автомобиль Песоцкого. Фото: НСЖУ Днепропетровской области

Как сообщали Українські Новини, Гройсман, Омелян и Смилянский возглавили антирейтинг "врагов реформирования прессы".

В НСЖУ заявили, что причинами падения Украины в индексе свободы слова стали агрессия к журналистам, безнаказанность и преследование расследователей.

Ранее Томиленко рассказал в ОБСЕ, как в Украине атакуют журналистов.