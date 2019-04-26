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26 апреля 2019, пятница, 23:50 4025
Политика 2019-07-15T04:09:07+03:00
Українські Новини
У Зеленского прокомментировали возможность снижения пенсионного возраста

У Зеленского прокомментировали возможность снижения пенсионного возраста

Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что избранный Президентом Владимир Зеленский не может повлиять на пенсионный возраст в Украине, так как это должно делать правительство.

Об этом Разумков заявил в эфире "112 Украина".

"К сожалению, пока Зеленский на правительство, как таковое, повлиять не может. Поскольку правительство, за исключением министров, которые подаются Президентом Украины, делегировано туда коалицией. В парламенте сегодня нет партии "Слуга народа", которая представляла бы интересы Владимира Зеленского и украинского народа", - заявил Разумков.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает увеличить расходы на выплату пенсий, а также зарплат силовикам.

В Украине пенсии военным выросли больше всего после повышения соцстандартов.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионный возраст Владимир Зеленский Дмитрий Разумков

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