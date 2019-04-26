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26 апреля 2019, пятница, 18:45 200
Жизнь 2019-04-26T20:12:02+03:00
Українські Новини
Видео дня: в Харькове ультрас отпраздновали пятую годовщину всемирно известной песни о Путине

Видео дня: в Харькове ультрас отпраздновали пятую годовщину всемирно известной песни о Путине

Харьковские ультрас проводят марш в честь пятой годовщины известной всему миру кричалки о президенте России Владимире Путине.

Об этом говорится на странице Darkhunter в социальной сети Facebook.

"Путин - Х..ло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" впервые прозвучала улицам Харькова в 2014 году во время совместного марша ультрас ФК "Металлист" и "Шахтер".

"Славные ультрасы харьковского Металлиста решили напомнить кто такой Путин как и 5 лет назад. После чего их песня стала мировым хитом", - рассказали организаторы.

(В видео присутствует нецензурная лексика)

Напомним, в 2016 году сирийцы и украинцы побратались и встретили российского президента в Берлине гимном ультрас "Путин Ху...ло". 

В 2014 году в Тбилиси прошла акция против Путина. Участники акции многократно скандировали "Путин – х...ло" и пели популярную одноименную песню.

Также в 2014 году украинские астрономы совместно с международными коллегами по просьбе одесских активистов назвали звезду в честь известной народной песни" Путин-Х**ло! "(Putin-Huilo!)

 

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