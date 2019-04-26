подписаться на рассылку
26.3 26.75
29.3 30
˟
26 апреля 2019, пятница, 18:00 735
Политика 2019-04-26T20:15:21+03:00
Українські Новини
Зеленский и Рубан покинули Украину, а СБУ теперь расследует анонимки

Зеленский и Рубан покинули Украину, а СБУ теперь расследует анонимки

Зеленский поехал в Турцию на два дня. Официально – чтобы отдохнуть, не официально – в Турции проходит запись "95 квартала", где он выступает режиссером. Премьера во вторник 30-го. Главная интрига, выйдет ли он на сцену как избранный президент или воздержится. Есть и конспирологическая версия: Зеленский поехал в Турцию, чтобы слетать в Израиль к своему партнёру Коломойскому. Пересадку не смогут отследить спецслужбы Порошенко, которые ведут слежку за Зеленским.

Поддержка Коломойского пригодится Зеленскому, так как за неделю он получил несколько ощутимых ударов. В Раде пока нет большинства под Зеленского, поэтому инаугурацию могут назначить в конец мая, когда истечет срок для роспуска парламента. Зеленский уже обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов.

СМИ пишут, что вероятным победителем парламентских выборов станет Юрий Бойко, занявший лишь четвертое место в президентской гонке. Он активно борется против спорного языкового закона, обещает вынести его на ПАСЕ и отдать на анализ в "Венецианскую комиссию".

Соучастник "дела Савченко" Владимир Рубан неожиданно выехал в Польшу. Это законно, так как суд не принял по нему никаких мер пресечения, а срок предыдущих истек. Говорят, что он поехал к детям.

Грицак неожиданно вернул в СБУ практику работы с устными и письменными анонимками. Теперь их не только регистрируют, но и расследуют, как это было в советские времена. Хорошо, что пока не расстреливают :)

В Киеве "на ура" прошла премьера "Мстителей", а Google под нее сделал пасхалку – перчаткой бесконечности Таноса теперь можно стереть половину поисковой выдачи.

На Пасху будет дождливо, а в воскресенье на Майдане в Киеве запустят фонтаны.

Не забудьте послушать новую невероятно смешную песню Слепакова о прическе жены.


Приятных выходных и праздников!

Помочь нам можно здесь.

Больше новостей о: СБУ Анонимка Мстители Владимир Рубан ЦИК Украины Владимир Зеленский Юрий Бойко Закон об украинском языке Семен Слепаков

Архив
Новости
Акция памяти в Припяти. Фото: fаcebook.com / Паша Флореску
Фото дня: ночью Припять снова "ожила" 19:47
Закон о языке вызвал бурю эмоций в соцсетях – Карикатура 19:43 Карикатура
Экс-председателя правления столичного банка задержали 19:20
Кабмин назначил и.о. гендиректора ЧАЭС Калашника 19:00
Завершилась встреча операторов нефтепровода "Дружба": когда восстановят транзит нефти 18:45
больше новостей
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
Сегодня Страстная пятница: народные поверья и запреты в скорбный день 05:51
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
больше новостей
С начала года фонд Марины Порошенко потратил 112 млн грн из госбюджета 07:11 Документ
ЦИК объявит результаты выборов 30 апреля 16:50 Исправлено
Рада запретила гражданам строить малые солнечные электростанции на земле 20:51
Паспорта для жителей "ЛДНР" могут обойтись России в миллиарды гривен, - СМИ 13:05
НАБУ будет расследовать препятствование руководством ГПУ расследованию против Манафорта 23:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok