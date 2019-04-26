Зеленский и Рубан покинули Украину, а СБУ теперь расследует анонимки

Зеленский поехал в Турцию на два дня. Официально – чтобы отдохнуть, не официально – в Турции проходит запись "95 квартала", где он выступает режиссером. Премьера во вторник 30-го. Главная интрига, выйдет ли он на сцену как избранный президент или воздержится. Есть и конспирологическая версия: Зеленский поехал в Турцию, чтобы слетать в Израиль к своему партнёру Коломойскому. Пересадку не смогут отследить спецслужбы Порошенко, которые ведут слежку за Зеленским.

Поддержка Коломойского пригодится Зеленскому, так как за неделю он получил несколько ощутимых ударов. В Раде пока нет большинства под Зеленского, поэтому инаугурацию могут назначить в конец мая, когда истечет срок для роспуска парламента. Зеленский уже обвинил ЦИК в затягивании оглашения результатов выборов.

СМИ пишут, что вероятным победителем парламентских выборов станет Юрий Бойко, занявший лишь четвертое место в президентской гонке. Он активно борется против спорного языкового закона, обещает вынести его на ПАСЕ и отдать на анализ в "Венецианскую комиссию".

Соучастник "дела Савченко" Владимир Рубан неожиданно выехал в Польшу. Это законно, так как суд не принял по нему никаких мер пресечения, а срок предыдущих истек. Говорят, что он поехал к детям.

Грицак неожиданно вернул в СБУ практику работы с устными и письменными анонимками. Теперь их не только регистрируют, но и расследуют, как это было в советские времена. Хорошо, что пока не расстреливают :)

В Киеве "на ура" прошла премьера "Мстителей", а Google под нее сделал пасхалку – перчаткой бесконечности Таноса теперь можно стереть половину поисковой выдачи.

На Пасху будет дождливо, а в воскресенье на Майдане в Киеве запустят фонтаны.

Не забудьте послушать новую невероятно смешную песню Слепакова о прическе жены.



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