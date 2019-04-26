Сегодня Бойко является главным фаворитом осенней парламентской кампании, - СМИ

"Анализ предстоящих парламентских выборов необходимо начать с констатации: структура электорального поля страны существенно изменилась. Если еще перед президентскими ее оценивали как (приблизительно) 38% условного "бело-голубого" электората на 62-64% "демократического", то "казус Зеленского" внес свои коррективы". Об этом говорится в редакционной статье, размещенной на портале lb.ua.

В частности, как считают журналисты, не менее интересные процессы ожидают нас на условно "бело-голубом" поприще. Владимир Зеленский получил абсолютное большинство по всему Юго-востоку. Второй номер - Юрий Бойко.

"Несколько более детальный анализ структуры голосования по Одессе, Харькову, Запорожью, Николаеву, Херсону, Днипру свидетельствует: лидер "95-го квартала" буквально "оттянул" на себя симпатиков Юрия Анатольевича моложе 50 лет, а также не слишком "ортодоксально" настроенных. Не факт, конечно, что они к Бойко не вернутся. Ведь "ядра" у Зеленского, как мы помним, нет. И уже первые решения новоизбранного президента вынудят его самоопределяться", - отмечается в статье.

В журналистском материале отмечается, что стоит взять для примера закон о языке, принятый парламентом в четверг. Его отмена - очевидное требование части "бело-голубых" симпатиков Зе (Зеленсеого, - прим. ред.). Но другая половина общества настроена довольно категорично. Как резонно заметил один из депутатов большинства: "Вспомни, в какой обстановке ратифицировали "Харьковские соглашения". Начинать каденцию с подобной конфронтации - самоубийство".

"С другой стороны, если этого не сделать - часть Юго-востока не поймет и не простит. Уж Юрий Анатольевич - как основной на этом поле конкурент - постарается объяснить людям почему подобное не стоит "спускать", - подчеркивается в статье.

Журналисты обращают внимание на то, что таким образом, принимая во внимание все вышеизложенные факторы, можно смело утверждать: по состоянию на сегодня Юрий Бойко является главным фаворитом осенней парламентской кампании.

"Да, возможно ситуация несколько видоизменится, но кардинально - нет. Таким образом, вероятность бело-голубого реванша в октябре не просто высока, а очень высока", - резюмируют авторы журналистского материала.