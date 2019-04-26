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26 апреля 2019, пятница, 08:20 1713
Происшествия 2019-04-26T08:23:54+03:00
Українські Новини
В Киеве Nissan на скорости сбил девочку на "зебре", ребенок в тяжелом состоянии

В Киеве Nissan на скорости сбил девочку на "зебре", ребенок в тяжелом состоянии

ДТП на пешеходном переходе. Фото: Информатор
ДТП на пешеходном переходе. Фото: Информатор

Вчера, 25 апреля, в Киеве автомобиль Nissan на скорости сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла на проспекте Науки.

По словам свидетелей ДТП, ребенок переходил дорогу по переходу. Nissan двигался в сторону Центрального вокзала на большой скорости. Впереди него автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода. Но как только ребенок вышел из-за угла машины, то тут же была сбита джипом.

Отмечается, что девочка пролетела более пяти метров и упала на асфальт. Скорая помощь забрала ее в больницу, она находилась в тяжелом состоянии и не приходила в себя. Предварительно, у нее множественные переломы, в том числе открытая травма черепа.

По данным издания, виновник ДТП – водитель Nissan –, отказался комментировать ситуацию. Он пересел в Toyota своего знакомого и ожидал, пока закончат работу патрульные полицейские.

Следственно-оперативная группа разбирается в деталях события. За жизнь девочки борются врачи, информация о ее состоянии уточняется.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Троещине маршрутка сбила мужчину в 20 метрах от перехода.

Ранее в Киеве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

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