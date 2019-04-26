Глава миссии ОБСЕ Апакан и спецпредставитель Сайдик вскоре покинут должности

Председатель специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ в Украине) Эртурул Апакан и специальный представитель председателя Мартин Сайдик вскоре покинут свои должности.

Об этом сообщил председательствующий в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, передают Українськi Новини.

"С учетом того факта, что господин Апакан покинет вскоре свою должность, думаю, что от имени всех нас необходимо поблагодарить его за проделанную работу и хотел бы также через него передать для всех членов СММ ОБСЕ большую признательность совета за огромную работу", - сказал он.

Апакана на посту председателя СММ ОБСЕ заменит турецкий дипломат Яшар Халит Чевик с 1 июня.

В ходе выступления на заседании Совбеза ООН Апакан акцентировал на том, что миссия продолжает сталкиваться с проблемами в вопросах безопасности.

В свою очередь Сайдик отметил оптимизм ОБСЕ в связи с избранием Украиной Президента.

"Заявления будущего руководства Украины вселяют оптимизм, что есть решимость активно работать в направлении смягчения последствий раздела (линии разграничения) на Донбассе. Вчерашний указ (Президента России Владимира Путина об упрощении получения жителями оккупированных территорий Донбасса российского гражданства), конечно же в этой части не поможет", - сказал он.

Сайдик отметил, что необходимо остановить экономический разрыв через линию соприкосновения, а именно блокаду с одной стороны и экспроприацию предприятий - с другой, а также восстановить железнодорожное сообщение и искать возможности выплаты пенсий проживающим на неподконтрольных территориях.

"Благодарю господина Сайдика за брифинг. Как и у господина Апакана, это один из ваших последних брифингов, а может и последний, перед Советом безопасности. Признательны вам за проделанную работу", - сообщил председательствующий.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ОБСЕ продлила мандат специальной мониторинговой миссии в Украине до 31 марта 2020 года.