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25 апреля 2019, четверг, 23:39 81
Происшествия 2019-04-25T23:39:14+03:00
Українські Новини
На границе с Беларусью ликвидировали масштабный лесной пожар

На границе с Беларусью ликвидировали масштабный лесной пожар

Около села Дроздынь в Ровненской области в четверг, 25 апреля, ликвидировали крупный пожар, который перекинулся с лесного массива Беларуси. Об этом сообщает ТСН.

По данным ГСЧС Украины, пожар потушили в 16:27.

Отмечается, что пожар в белорусских лесах вспыхнул в понедельник, и огонь начал быстро распространяться в сторону Ровенской области. Полсотни спасателей вместе с лесниками бросились тушить огонь. На помощь прибежали и жители окрестных сел - они боялись, что огонь перекинется на их жилища.

За полчаса общими усилиями пожар удалось локализовать. Сейчас сотни людей растянулись с украинской стороны границы чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.

Как сообщали Українські Новини, на Закарпатье дважды за один день горела знаменитая "Долина нарциссов".

Также в Чернобыльской зоне отчуждения горели дома, пожар тушили вертолетом и самолетом, а масштабный пожар в лесу в Одесской области тушили с помощью авиации.

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