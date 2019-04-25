Под домом Луценко зажгли фаеры: люди протестуют против смягчения обвинений подозреваемым в убийстве Гандзюк

Под домом генерального прокурора Юрия Луценко вечером в четверг, 25 апреля, активисты проводят акцию из-за отсутствия результатов расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина.\r\nВ акции принимают участие около 30 людей, которые требуют расследовать убийство Гандзюк.\r\nУчастники акции зажгли фаеры и развесили баннеры с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк".\r\nСам Луценко к участникам акции не вышел. На месте находятся правоохранители.\r\nКак сообщали Українські Новини, ГПУ сняла с Мангера подозрение в организации убийства Гандзюк.\r\nРанее суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета.\r\nДо этого суд отказался арестовать Мангера и обязал его носить электронный браслет.\r\n15 апреля остранение от должности Мангера не продлили.