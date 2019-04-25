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25 апреля 2019, четверг, 22:39 161
Общество 2019-04-25T22:40:24+03:00
Українські Новини
Под домом Луценко зажгли фаеры: люди протестуют против смягчения обвинений подозреваемым в убийстве Гандзюк

Под домом Луценко зажгли фаеры: люди протестуют против смягчения обвинений подозреваемым в убийстве Гандзюк

У дома Луценко подожгли фаеры. Фото: rbc.ua
У дома Луценко подожгли фаеры. Фото: rbc.ua

Под домом генерального прокурора Юрия Луценко вечером в четверг, 25 апреля, активисты проводят акцию из-за отсутствия результатов расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина.

В акции принимают участие около 30 людей, которые требуют расследовать убийство Гандзюк.

Участники акции зажгли фаеры и развесили баннеры с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк".

Сам Луценко к участникам акции не вышел. На месте находятся правоохранители.

Как сообщали Українські Новини, ГПУ сняла с Мангера подозрение в организации убийства Гандзюк.

Ранее суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета.

До этого суд отказался арестовать Мангера и обязал его носить электронный браслет.

15 апреля остранение от должности Мангера не продлили.

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