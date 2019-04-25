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25 квітня 2019, четвер, 20:45 301
Політика 2019-04-27T04:00:23+03:00
Українські Новини
Рада у два рази збільшила штраф за незаконну вирубку лісу

Рада у два рази збільшила штраф за незаконну вирубку лісу

Ліс. Фото: pixabay
Ліс. Фото: pixabay

Верховна Рада збільшила штраф для громадян за незаконну вирубку та пошкодження лісових культур з 15-30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 30-60.

За прийняття за основу і в цілому законопроекту №10201-1 проголосував 241 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Під зазначеними порушеннями мається на увазі незаконна вирубка і пошкодження дерев або чагарників, перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев, знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення.

Для посадових осіб штраф збільшується з 75-150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 150-300.

В разі повторного порушення буде стягуватися штраф з громадян в розмірі 60-90 неоподатковуваних мінімумів, з посадових осіб - 600-900.

Також посилюється адміністративна відповідальність за порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини.

Тепер це порушення передбачає накладення штрафу на громадян у розмірі 6-14 мінімумів, на посадових осіб - 10-16 замість 3-7 мінімумів і 5-8 мінімумів відповідно.

Крім того, депутати зменшили вартість необроблених лісоматеріалів, яка підпадає під незаконне переміщення у великому розмірі лісоматеріалів через кордон, яке карається позбавленням волі на термін від 3-5 років.

Так, кримінальна відповідальність настає після незаконного переміщення лісу, вартість якого перевищує в 18 і більше разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У попередній редакції Кримінального кодексу кримінальна відповідальність наступала після переміщення лісу вартістю, що перевищує неоподатковуваний мінімум в 1 тис. разів і більше.

Як повідомляли Українські Новини, підозрюваний в незаконній вирубці лісів заступник губернатора Херсонської ОДА подав у відставку.

Раніше в Черкаській області СБУ спіймала чиновника-хабарника, який крав ліс.

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