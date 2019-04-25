подписаться на рассылку
26.6 26.9
29.6 30.2
˟
25 апреля 2019, четверг, 17:25 756
Недвижимость 2019-04-25T17:32:56+03:00
Українські Новини
На склонах Владимирской горки и парка "Крещатый" проведены противооползневые работы, – КГГА

На склонах Владимирской горки и парка "Крещатый" проведены противооползневые работы, – КГГА

Киевская городская государственная администрация. Фото: kyivcity.gov.ua
Киевская городская государственная администрация. Фото: kyivcity.gov.ua

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Спасибко сообщил об обустройстве подпорных стен и укреплении склонов на Владимирской горке и в парке "Крещатый".

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Из парка "Владимирская горка" можно увидеть строительные площадки на склонах горы. Было получено заключение научно-исследовательского института строительных конструкций о необходимости максимального укрепления участка. Территория у Филармонии также уже давно нуждается в укреплении. Этим институтом было разработано соответствующее проектное решение", - рассказал Александр Спасибко.

По его словам, склоны укреплены почти 400 буронабивными сваями и 4 подпорными стенами. Противооползневые работы и строительство подпорных стен велось и со стороны парка "Крещатый", недалеко от филармонии.

"За работой строителей следит НИИ строительных конструкций. Все работы выполняются согласно графику и полностью соответствуют строительным нормам и стандартам. Поэтому мы и в дальнейшем будем информировать киевлян о ходе работ", - добавил Александр Спасибко.

Больше новостей о: КГГА Владимирская горка Александр Спасибко Укрепление склонов Парк "Крещатый" Противооползневые работы

Архив
Новости
Рада обязала проводить культурно-художественные и зрелищные мероприятия на украинском языке 17:55
Зеленский поменял имя в Facebook, потому что так захотели его подписчики 17:50
Это полный провал: Путин впервые высказался о победе Зеленского 17:43
Последние "Мстители" вышли сегодня в украинский прокат 17:37
Госдолг Украины увеличился 17:33
больше новостей
Сегодня Великая среда: традиции и народные приметы 06:10
Гроза. Фото: pixabay
Циклон и антициклон схлестнулись: синоптик дала прогноз погоды на Пасху 06:00
В Чистый четверг начнется лето: синоптик порадовала прогнозом 06:00 Карта
Сегодня Чистый четверг: главные традиции и народные приметы праздника 06:35
Певицу Maruv снова обокрали в аэропорту Киева 12:03
больше новостей
Россия наращивает свои войска у границ Украины, - Минобороны 11:37
Меркель позвонила Зеленскому и обещала поддержку Украине 23:58
Только в сочетании инклюзивности и легальности мы сможем получить легитимную конституционную реформу, - эксперты МЦПИ 14:31
СМИ обязали иметь стартовую украинскую версию сайтов 17:09
На Донбассе погиб воин ВСУ, еще один получил ранения 19:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok