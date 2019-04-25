На склонах Владимирской горки и парка "Крещатый" проведены противооползневые работы, – КГГА

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Александр Спасибко сообщил об обустройстве подпорных стен и укреплении склонов на Владимирской горке и в парке "Крещатый".

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Из парка "Владимирская горка" можно увидеть строительные площадки на склонах горы. Было получено заключение научно-исследовательского института строительных конструкций о необходимости максимального укрепления участка. Территория у Филармонии также уже давно нуждается в укреплении. Этим институтом было разработано соответствующее проектное решение", - рассказал Александр Спасибко.

По его словам, склоны укреплены почти 400 буронабивными сваями и 4 подпорными стенами. Противооползневые работы и строительство подпорных стен велось и со стороны парка "Крещатый", недалеко от филармонии.

"За работой строителей следит НИИ строительных конструкций. Все работы выполняются согласно графику и полностью соответствуют строительным нормам и стандартам. Поэтому мы и в дальнейшем будем информировать киевлян о ходе работ", - добавил Александр Спасибко.