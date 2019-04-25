На схилах Володимирської гірки та парку "Хрещатий" проведені противозсувні роботи, – КМДА

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр Спасибко повідомив про влаштування підпірних стін та укріпленню схилів на Володимирській гірці та у парку "Хрещатий".

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"З парку "Володимирська гірка" можна побачити будівельні майданчики на схилах гірки. Було отримано висновок науково-дослідного інституту будівельних конструкцій про необхідність максимального укріплення ділянки. Територія біля Філармонії також вже давно потребує укріплення. Цим Інститутом було розроблено відповідне проектне рішення", – розповів Олександр Спасибко.

За його словами, схили укріплено майже 400 буронабивними палями і 4 підпірними стінами. Протизсувні роботи й будівництво підпірних стін велося і з боку парку "Хрещатого", недалеко від філармонії.

"За роботою будівельників наглядає НДІ будівельних конструкцій. Усі роботи виконуються згідно з графіком та повністю відповідають будівельним нормам і стандартам. Тож ми і надалі будемо інформувати киян про перебіг робіт", – додав Олександр Спасибко.