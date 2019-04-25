підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
25 квітня 2019, четвер, 17:25 215
Нерухомість 2019-04-27T04:00:28+03:00
Українські Новини
На схилах Володимирської гірки та парку "Хрещатий" проведені противозсувні роботи, – КМДА

На схилах Володимирської гірки та парку "Хрещатий" проведені противозсувні роботи, – КМДА

Київська міська державна адміністрація. Фото: kyivcity.gov.ua
Київська міська державна адміністрація. Фото: kyivcity.gov.ua

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр Спасибко повідомив про влаштування підпірних стін та укріпленню схилів на Володимирській гірці та у парку "Хрещатий".

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"З парку "Володимирська гірка" можна побачити будівельні майданчики на схилах гірки. Було отримано висновок науково-дослідного інституту будівельних конструкцій про необхідність максимального укріплення ділянки. Територія біля Філармонії також вже давно потребує укріплення. Цим Інститутом було розроблено відповідне проектне рішення", – розповів Олександр Спасибко.

За його словами, схили укріплено майже 400 буронабивними палями і 4 підпірними стінами. Протизсувні роботи й будівництво підпірних стін велося і з боку парку "Хрещатого", недалеко від філармонії.

"За роботою будівельників наглядає НДІ будівельних конструкцій. Усі роботи виконуються згідно з графіком та повністю відповідають будівельним нормам і стандартам. Тож ми і надалі будемо інформувати киян про перебіг робіт", – додав Олександр Спасибко.

Більше новин про: КМДА Володимирська гірка Олександр Спасибко Укріплення схилів Парк "Хрещатий" Противозсувні роботи

Архів
Новини
Освячення великодніх кошиків: графік проведення обрядів в церквах і соборах Києва 12:58
Грози і дощі: погода на Великдень традиційно зіпсується 12:58
"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018 12:55
Фонтан. Скріншот:
У центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів 12:16 Доповнено
Путін хоче видавати паспорти РФ всім українцям за спрощеною процедурою - росЗМІ 12:13
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Грицак повернув СБУ призабуте з часів КДБ право відкривати провадження на підставі усних та письмових анонімок 13:17 Документ
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Сьогодні Страсна п'ятниця: народні повір'я і заборони у скорботний день 05:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
більше новин
Зеленський "ретельно проаналізує" мовний закон на відповідність Конституції 14:16
Рада заборонила громадянам будувати малі сонячні електростанції на землі 20:51
Це повний провал Порошенка: Путін вперше висловився про перемогу Зеленського 17:43
Рубан виїхав до Польщі, - джерело 14:48 Доповнено
ЦВК оголосить результати виборів 30 квітня 16:50 Виправлено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok