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25 апреля 2019, четверг, 15:37 439
Верховная Рада и партии 2019-04-25T15:45:02+03:00
Українські Новини
Новинский и Ко требуют мораторий на закон о языке, – СМИ

Новинский и Ко требуют мораторий на закон о языке, – СМИ

Вадим Новинский. Фото: opposition.org.ua
Вадим Новинский. Фото: opposition.org.ua

Депутаты Верховной Рады Украины от фракций "Оппозиционный блок" (ОБ) и группы "Возрождение" требуют моратория на закон о языке, а также законы о вероисповедании и истории. Соответствующее заявление озвучил председатель фракции ОБ Вадим Новинский, выйдя к трибуне парламента в окружении единомышленников.

Об этом сообщило интернет-издание "КП в Украине".

"Создается впечатление, что депутаты большинства так и не извлекли уроки из поражения, которое получил на выборах Петр Порошенко. Украинский народ проголосовал, прежде всего, против попыток навязать обществу на государственном уровне идеологию пещерного национализма с принудительным использованием одного языка, одного мировоззрения, одного типа поведения", – заявил он.

"Языковой закон, который проголосовали сегодня, раскалывает Украину, а не объединяет ее. Он закладывает мину замедленного действия под и без того нестабильное украинское общество", – сказал Новинский.

Более того, по его словам, "этот закон может еще больше углубить пропасть между различными частями Украины, не говоря уже о неконтролируемых Донбассе и Крыме".

"Ради общественного мира и покоя... фракция "Оппозиционного блока" предлагает ввести в Украине мораторий на рассмотрение законопроектов и постановлений, которые раскалывают, – а именно те, которые касаются языковых вопросов, веры и конфессиональной жизни, а также спорных моментов истории", – заявил Новинский.

"Мораторий должен действовать минимум 3 года", – сказал он.

"За это время Верховная Рада должна сосредоточиться на вопросах социально-экономического характера и проблемах мира, проголосовать те законы, которых от нас ждут в плане выполнения Минских договоренностей. Мы просто обязаны запустить на полную мощность промышленность, дать возможность развиваться бизнесу, побороть негативные тенденции в общественной жизни и повысить уровень жизни украинцев", – заявил Новинский.

"Сейчас языковой закон не ко времени. Разве существуют в Украине притеснения украинского языка? Спросите у граждан: их преследуют из-за того, что они говорят на украинском, их дискриминируют? Наоборот, языковой законопроект в нынешнем варианте – дискриминационный по своей сути!" – убежден народный депутат.

По его утверждению, этот закон "гораздо более реакционный, чем те, которые когда-то ущемляли украинцев, он просто уничтожает русский, венгерский, польский, болгарский и другие языки в Украине".

Новинский и его единомышленники не поддержали закон об украинском языке.

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