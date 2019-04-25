В 2019 "Фармак" намерен увеличить капинвестиции на 68% до 1 млрд гривен

В 2019 году по сравнению с 2018 годом крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" намерена увеличить капитальные инвестиции на 68% до 1,045 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Капитальные инвестиции «Фармак» в 2018 году составили 623 млн гривен, что на 30% больше предыдущего года.

Эти средства были направлены на новое таблеточного производство, модернизацию складского комплекса ,также начались работы по новому производства жидких лекарственных средств.

В 2018 компания вывела на рынок 34 новые номенклатурные позиции, а это 17 брендов.

В сообщении отмечается, что по результатам 2018 года «Фармак» - лидер программы «Доступные лекарства» за потребленную суточными дозами ,в частности из 23 молекул, на которые распространяется программа, 8 есть в портфеле компании, а это 26 готовых лекарственных средств.

«Большая часть прибыли идет на модернизацию и новые технологии - это стратегическая позиция компании, которая позволяет внедрять инновации и развивать производство несмотря ни на что. В 2019 году планируем увеличить инвестиции до беспрецедентной суммы - 1,045 млрд гривен", - отметил отметил исполнительный директор "Фармака" Владимир Костюк.

По его словам, данные средства пойдут на завершение нового таблеточного производства, на проект жидких лекарственных средств (РЛС-3), на новый офисно-лабораторный комплекс, ИТ, качество и лабораторное оборудование.

Костюк отметил, что "Фармак" продолжает тесно сотрудничать с международными финансовыми учреждениями, в частности с ЕБРР, по инвестиционным проектам.

"Мы выпускаем новые, сложные препараты. "Фармак" начал осваивать новые для себя терапевтические сегменты, например астма, психиатрия и онкология. Так, 2018 году компания вывела на рынок первый препарат для лечения астмы ( "Фривей комби"), также сформировался портфель психиатрических продуктов ( "Адажио", "Дюлок", "Фрейм"). Появился новый онкологический продукт ( "Намибор»). Выпуская качественные и эффективные лекарственные средства для Украины и всего мира, придерживаемся принципов устойчивого развития. Как ответственный бизнес, мы своим примером показываем, что изменения, инновационный подход и развитие - возможны и необходимы. И применяя лучшие мировые практики, мы строим Европу здесь - в Украине », - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году по сравнению с 2016 годом "Фармак", согласно международным стандартам финотчетности, увеличил прибыль на 23,9%, или на 161,888 млн гривен до 839,090 млн гривен, увеличив чистый доход на 24,01% или на 970,409 млн гривен до 5,583 млн гривен.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".