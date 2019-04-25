В 2019 "Фармак" намерен увеличить капинвестиции на 68% до 1 млрд гривен

В 2019 году по сравнению с 2018 годом крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" намерена увеличить капитальные инвестиции на 68% до 1,045 млрд гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.\r\nКапитальные инвестиции «Фармак» в 2018 году составили 623 млн гривен, что на 30% больше предыдущего года.\r\n Эти средства были направлены на новое таблеточного производство, модернизацию складского комплекса ,также начались работы по новому производства жидких лекарственных средств.\r\nВ 2018 компания вывела на рынок 34 новые номенклатурные позиции, а это 17 брендов.\r\nВ сообщении отмечается, что по результатам 2018 года «Фармак» - лидер программы «Доступные лекарства» за потребленную суточными дозами ,в частности из 23 молекул, на которые распространяется программа, 8 есть в портфеле компании, а это 26 готовых лекарственных средств.\r\n«Большая часть прибыли идет на модернизацию и новые технологии - это стратегическая позиция компании, которая позволяет внедрять инновации и развивать производство несмотря ни на что. В 2019 году планируем увеличить инвестиции до беспрецедентной суммы - 1,045 млрд гривен", - отметил отметил исполнительный директор "Фармака" Владимир Костюк.\r\nПо его словам, данные средства пойдут на завершение нового таблеточного производства, на проект жидких лекарственных средств (РЛС-3), на новый офисно-лабораторный комплекс, ИТ, качество и лабораторное оборудование.\r\nКостюк отметил, что "Фармак" продолжает тесно сотрудничать с международными финансовыми учреждениями, в частности с ЕБРР, по инвестиционным проектам.\r\n"Мы выпускаем новые, сложные препараты. "Фармак" начал осваивать новые для себя терапевтические сегменты, например астма, психиатрия и онкология. Так, 2018 году компания вывела на рынок первый препарат для лечения астмы ( "Фривей комби"), также сформировался портфель психиатрических продуктов ( "Адажио", "Дюлок", "Фрейм"). Появился новый онкологический продукт ( "Намибор»). Выпуская качественные и эффективные лекарственные средства для Украины и всего мира, придерживаемся принципов устойчивого развития. Как ответственный бизнес, мы своим примером показываем, что изменения, инновационный подход и развитие - возможны и необходимы. И применяя лучшие мировые практики, мы строим Европу здесь - в Украине », - отметил он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2017 году по сравнению с 2016 годом "Фармак", согласно международным стандартам финотчетности, увеличил прибыль на 23,9%, или на 161,888 млн гривен до 839,090 млн гривен, увеличив чистый доход на 24,01% или на 970,409 млн гривен до 5,583 млн гривен.\r\nПродукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.\r\nНа предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.\r\n14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.\r\nС 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.\r\nКомпания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".