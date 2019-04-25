Боевики "ДНР" захватили храм ПЦУ и передали его УПЦ

Боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" захватили храм Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом) в Кузнецово-Михайловке Донецкой области и передали его Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом).

Об этом говорится в сообщении архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори на его странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Российские оккупанты и их приспешники отбирают украинский храм в Донецкой области. Просьба помолиться за защиту от гонителей", - сообщил он.

Отмечается, что представители "ДНР" повлияли на местные власти села Кузнецово-Михайловка Тельмановского района Донецкой области для того, чтобы передать храм ПЦУ в пользование УПЦ.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский будет поддерживать ПЦУ в случае избрания Президентом.

Тем временем российские власти досрочно расторгли договор аренды единственного в оккупированном Крыму храма ПЦУ