Боевики "ДНР" захватили храм ПЦУ и передали его УПЦ

Боевики самопровозглашенной "Донецкой народной республики" захватили храм Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом) в Кузнецово-Михайловке Донецкой области и передали его Украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом).\r\nОб этом говорится в сообщении архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори на его странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Российские оккупанты и их приспешники отбирают украинский храм в Донецкой области. Просьба помолиться за защиту от гонителей", - сообщил он.\r\nОтмечается, что представители "ДНР" повлияли на местные власти села Кузнецово-Михайловка Тельмановского района Донецкой области для того, чтобы передать храм ПЦУ в пользование УПЦ.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский будет поддерживать ПЦУ в случае избрания Президентом.\r\nТем временем российские власти досрочно расторгли договор аренды единственного в оккупированном Крыму храма ПЦУ