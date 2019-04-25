АМКУ оштрафовал на 58 млн гривен группу "DCH" за покупку "Евраз ДМЗ" с нарушением законодательства

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 58 млн гривен группу Development Construction Holding (DCH) за покупку "Евраз Днепровский металлургический завод" (Днипро) с нарушением законодательства об экономической конкуренции.\r\nОб этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"АМКУ принял решение по делу насчет покупки группой DCH контроля над предприятием "Евраз ДМЗ". Группа была оштрафована на 58 млн гривен", - написал он.\r\nТакже Терентьев отметил, что группе DCH было разрешено получить концентрацию в производителе металлических изделий заводе "Днепрометиз" (Днипро).\r\nКак сообщали Українські Новини, АМКУ оштрафовал на 55 млн гривен группу "ТАС" за покупку с нарушением законодательства "Днепрометиза".\r\nРанее входяший в группу DCH Международный аэропорт "Харьков" сообщил о росте пассажиропотока на международных рейсах на 54%.