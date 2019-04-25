АМКУ оштрафовал на 58 млн гривен группу "DCH" за покупку "Евраз ДМЗ" с нарушением законодательства

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 58 млн гривен группу Development Construction Holding (DCH) за покупку "Евраз Днепровский металлургический завод" (Днипро) с нарушением законодательства об экономической конкуренции.

Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"АМКУ принял решение по делу насчет покупки группой DCH контроля над предприятием "Евраз ДМЗ". Группа была оштрафована на 58 млн гривен", - написал он.

Также Терентьев отметил, что группе DCH было разрешено получить концентрацию в производителе металлических изделий заводе "Днепрометиз" (Днипро).

Как сообщали Українські Новини, АМКУ оштрафовал на 55 млн гривен группу "ТАС" за покупку с нарушением законодательства "Днепрометиза".

Ранее входяший в группу DCH Международный аэропорт "Харьков" сообщил о росте пассажиропотока на международных рейсах на 54%.