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25 апреля 2019, четверг, 12:15 351
Экономика 2019-04-25T12:17:04+03:00
Українські Новини
АМКУ оштрафовал на 55 млн гривен группу "ТАС" за покупку с нарушением законодательства "Днепрометиза"

АМКУ оштрафовал на 55 млн гривен группу "ТАС" за покупку с нарушением законодательства "Днепрометиза"

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 55 млн гривен группу "ТАС" за покупку с нарушением законодательства об экономической конкуренции и санкционного законодательства производителя металлических изделий завода "Днепрометиз" (Днипро) у одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний "Северсталь" (Россия).

Об этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Было признано, что указанная сделка была осуществлена ​​с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства. На ответчика - группу "ТАС" наложен штраф в размере 55 млн гривен", - написал он.

Предприятие "Днепрометиз" является публичным акционерным обществом и специализируется на выпуске низкоуглеродистой продукции: проволоки, сеток, гвоздей.

Поставки осуществляются на рынки Украины и России, в Европу, страны Содружества Независимых Государств.

Devisal Limited является миноритарным акционером ряда компаний Сергея Тигипко (СК "ТАС", СГ "ТАС", ТАС Эссет Менеджмент).

Конечным бенефициарным собственником Devisal является Сергей Тигипко.

Как сообщали Українські Новини, АМКУ разрешил "Метинвесту" купить более 50% Днепровского КХЗ.

Ранее за нарушения по закупкам питания военных АМКУ оштрафовала 22 компании.

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