АМКУ оштрафовал на 55 млн гривен группу "ТАС" за покупку с нарушением законодательства "Днепрометиза"

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 55 млн гривен группу "ТАС" за покупку с нарушением законодательства об экономической конкуренции и санкционного законодательства производителя металлических изделий завода "Днепрометиз" (Днипро) у одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний "Северсталь" (Россия).\r\nОб этом сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Было признано, что указанная сделка была осуществлена с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства. На ответчика - группу "ТАС" наложен штраф в размере 55 млн гривен", - написал он.\r\nПредприятие "Днепрометиз" является публичным акционерным обществом и специализируется на выпуске низкоуглеродистой продукции: проволоки, сеток, гвоздей.\r\nПоставки осуществляются на рынки Украины и России, в Европу, страны Содружества Независимых Государств.\r\nDevisal Limited является миноритарным акционером ряда компаний Сергея Тигипко (СК "ТАС", СГ "ТАС", ТАС Эссет Менеджмент).\r\nКонечным бенефициарным собственником Devisal является Сергей Тигипко.\r\nКак сообщали Українські Новини, АМКУ разрешил "Метинвесту" купить более 50% Днепровского КХЗ.\r\nРанее за нарушения по закупкам питания военных АМКУ оштрафовала 22 компании.