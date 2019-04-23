Доллар резко обвалился на второй день после выборов

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 апреля на 19,86 коп. до 26,9864 UAH/USD, курс покупки - на 18,62 коп. до 26,6412 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 18,61 коп. до 29,8897 UAH/EUR, курс продажи понизился на 18,42 коп. до 30,4544 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,6412 26,9864 29,8897 30,4544 3,73 4,27 Максимальный 26,8000 27,3500 30,1500 30,8000 4,10 5,00 Минимальный 26,3500 26,8200 29,0000 30,2000 2,50 4,17

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали долгосрочный прогноз курса доллара после выборов.

Тем временем, после выборов доллар в обменниках снова взлетел.