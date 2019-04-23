Доллар резко обвалился на второй день после выборов

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 апреля на 19,86 коп. до 26,9864 UAH\/USD, курс покупки - на 18,62 коп. до 26,6412 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 18,61 коп. до 29,8897 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 18,42 коп. до 30,4544 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,6412\r\n26,9864\r\n29,8897\r\n30,4544\r\n3,73\r\n4,27\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,8000\r\n27,3500\r\n30,1500\r\n30,8000\r\n4,10\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,3500\r\n26,8200\r\n29,0000\r\n30,2000\r\n2,50\r\n4,17\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперты дали долгосрочный прогноз курса доллара после выборов.\r\nТем временем, после выборов доллар в обменниках снова взлетел.