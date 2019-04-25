Законопроект об украинском языке: Рада рассмотрела все правки

Верховная Рада закончила рассмотрение поправок к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".\r\nОб этом сообщил председатель Рады Андрей Парубий, передают Українськi Новини.\r\nРада приступила к рассмотрению 2082 поправок 28 февраля.\r\nПарубий попросил председателя комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого (фракция "Народный фронт") подготовить правки, на принятии которых настаивает комитет для того, чтобы вернуться к их рассмотрению перед принятием решения.\r\nПо окончанию рассмотрения правок, члены комитета покинули зал для консультации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский поддержал закон об украинском языке.\r\nРанее Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении подписать закон об украинском языке в случае принятия его Верховной Радой.\r\nУ здания Рады митингуют с требованием принять закон о языке.