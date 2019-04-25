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25 апреля 2019, четверг, 10:52 414
Верховная Рада и партии 2019-04-25T10:54:56+03:00
Українські Новини
Законопроект об украинском языке: Рада рассмотрела все правки

Законопроект об украинском языке: Рада рассмотрела все правки

Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Верховная Рада закончила рассмотрение поправок к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщил председатель Рады Андрей Парубий, передают Українськi Новини.

Рада приступила к рассмотрению 2082 поправок 28 февраля.

Парубий попросил председателя комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого (фракция "Народный фронт") подготовить правки, на принятии которых настаивает комитет для того, чтобы вернуться к их рассмотрению перед принятием решения.

По окончанию рассмотрения правок, члены комитета покинули зал для консультации.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поддержал закон об украинском языке.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении подписать закон об украинском языке в случае принятия его Верховной Радой.

У здания Рады митингуют с требованием принять закон о языке.

Больше новостей о: Языковой вопрос Государственный язык Украинский язык закон о языке

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