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25 апреля 2019, четверг, 08:47 273
Верховная Рада и партии 2019-04-25T08:53:28+03:00
Українські Новини
Сегодня Рада закончит рассмотрение поправок к закону о языке

Сегодня Рада закончит рассмотрение поправок к закону о языке

Закон о языке. Фото: ogo.ua
Закон о языке. Фото: ogo.ua

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг закончит рассмотрение поправок к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада приступила к рассмотрению документа 28 февраля и рассмотрела 2 065 поправки из 2 082.

Далее указаны блок документов для включения в повестку дня и принятия решения, в частности проект постановления №10091 о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, №10180 о разрешении прямого донорского финансирования разминирования в Украине неправительственными организациями, №10248 о внедрении публичности в сферу военно-промышленной политики, №10183 об имплементации актов ЕС в сферу техрегулирования, №10201-1 о сохранении украинских лесов, а также необходимые для финподдержки со стороны МВФ и ЕС №9532 и №9417.

Кроме того Рада рассмотрит законопроект №0218 о ратификации соглашения между Францией и Украиной о поставке питьевой воды в Мариуполь и блок реформирования парламента: №6256 об ограничении количества парламентских комитетов до 20, №7550 о распределении должностей в комитетах Рады по принципу д'Ондта во втором чтении и №1098 о временных следственных комиссиях.

Также указан топливно-энергетический блок: законопроекты №8449-д относительно конкурентных условий производства альтернативных видов энергии, №8527 об изменениях норм рынка электрической энергии, а также №5550-д и №7471-д об изменениях в нормы безопасности использования ядерной энергии, а также №6089 об обращении с радиоактивными отходами.

Тем временем активисты сегодня планируют провести акцию в поддержку Закона о государственном языке.

"25 апреля состоится голосование во втором чтении Общественного закона о языке 5670-д. Это наш решающий бой за язык. Собираемся у Верховной Рады на 9.00 и не расходимся, пока депутаты не примут закон", - говорится в сообщении организаторов.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поддержал закон об украинском языке.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении подписать закон об украинском языке в случае принятия его Верховной Радой.

В законе предусмотрено, что за публичное унижение украинского языка будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты о знании языка.

Научно-экспертное управление Рады считает, что принятие законопроекта о языке приведет к коррупции, дискриминации и расходам.

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