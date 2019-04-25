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25 апреля 2019, четверг, 08:25 142
Судебная власть 2019-04-25T08:28:27+03:00
Українські Новини
У депутата Котвицкого возьмет образцы голоса НАБУ

У депутата Котвицкого возьмет образцы голоса НАБУ

Игорь Котвицкий. Фото: Википедия
Игорь Котвицкий. Фото: Википедия

Национальное антикоррупционное бюро решило провести экспертизу образцов голоса депутата Верховной Рады Игоря Котвицкого (Народный фронт) по делу о нанесении ущерба государственным облэнерго в 1,4 млрд гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

8 апреля старший детектив первого отдела детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Войтюк вынес постановление о взятии образцов голоса у Котвицкого.

После этого Котвицкий подал в суд с требованием отменить постановление.

Однако суд отказался открыть производство по иску.

Ранее НАБУ допросило бизнесмена Игоря Суркиса и Котвицкого по делу о нанесении многомиллиардного ущерба государственным облэнерго.

Как сообщали Українськi Новини, нардеп Котвицкий задекларировал 260 млн грн наличных и 195 млн грн доходов за 2017. Ранее Котвицкий задекларировал 15,9 млн гривен дивидендов от двух компаний.

Тем временем дочь Котвицкого учится в Швейцарии за миллионы.

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