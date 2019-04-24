НАБУ будет расследовать препятствование руководством ГПУ расследованию против Манафорта

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту препятствования руководством Генеральной прокуратуры расследованию дела о коррупции, в которых фигурирует бывший советник экс-Президента Пол Манафорт.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.\r\nВ суд поступила жалоба адвоката заявителя на бездействие НАБУ.\r\nИстец сообщил, что 30 мая 2018 года подал заявление о совершении руководством Генпрокуратуры уголовного преступления, предусмотренного ст. 343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.\r\nПо его мнению, в указанном заявлении он привел неоспоримые факты влияния руководством Генпрокуратуры на работников департамента специальных расследований с целью препятствования осуществлению ими досудебного расследования уголовных производств по эпизодам коррупции, в которых фигурирует Манафорт, и выполнению ими своих служебных обязанностей.\r\nИстец сослался на информацию, опубликованную в средствах массовой информации и предоставленную начальником департамента спецрасследований Сергеем Горбатюком.\r\nВ связи с этим заявитель написал обращение в НАБУ, однако дело не было открыто.\r\n10 апреля суд обязал НАБУ начать расследование по указанному факту.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по данным СМИ, Манафорт отсидит 7,5 лет в тюрьме.\r\nРанее суд города Александрия (штат Вирджиния) 8 марта приговорил экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта к почти четырем годам заключения по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. Но причислил к отбытию срока наказания 9 месяцев, которые Манафорт уже провел за решеткой.