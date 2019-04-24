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24 апреля 2019, среда, 23:35 140
Судебная власть 2019-04-25T00:45:01+03:00
Українські Новини
НАБУ будет расследовать препятствование руководством ГПУ расследованию против Манафорта

НАБУ будет расследовать препятствование руководством ГПУ расследованию против Манафорта

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту препятствования руководством Генеральной прокуратуры расследованию дела о коррупции, в которых фигурирует бывший советник экс-Президента Пол Манафорт.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

В суд поступила жалоба адвоката заявителя на бездействие НАБУ.

Истец сообщил, что 30 мая 2018 года подал заявление о совершении руководством Генпрокуратуры уголовного преступления, предусмотренного ст. 343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

По его мнению, в указанном заявлении он привел неоспоримые факты влияния руководством Генпрокуратуры на работников департамента специальных расследований с целью препятствования осуществлению ими досудебного расследования уголовных производств по эпизодам коррупции, в которых фигурирует Манафорт, и выполнению ими своих служебных обязанностей.

Истец сослался на информацию, опубликованную в средствах массовой информации и предоставленную начальником департамента спецрасследований Сергеем Горбатюком.

В связи с этим заявитель написал обращение в НАБУ, однако дело не было открыто.

10 апреля суд обязал НАБУ начать расследование по указанному факту.

Как сообщали Українськi Новини, по данным СМИ, Манафорт отсидит 7,5 лет в тюрьме.

Ранее суд города Александрия (штат Вирджиния) 8 марта приговорил экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта к почти четырем годам заключения по ряду обвинений, среди которых нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов. Но причислил к отбытию срока наказания 9 месяцев, которые Манафорт уже провел за решеткой.

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