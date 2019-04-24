Арест Ефремова продлили почти до конца июня

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова до 22 июня.

Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому Ефремову А.С. еще на 2 месяца до 22.06.2019 включительно", - написала она.

Ранее суд продлевал арест экс-депутата Рады Ефремова (ПР) до 14 мая.

Как сообщали Українськi Новини, судья в деле Ефремова за счет суда оплатил жалобу на адвокатов.

Ранее срок нахождения Ефремова под арестом продлили до 14 мая.

Также адвокат Ефремова заявил, что 7 полицейских силой вытащили Ефремова из скорой помощи во время приступа.