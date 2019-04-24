Арест Ефремова продлили почти до конца июня

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова до 22 июня.\r\nОб этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому Ефремову А.С. еще на 2 месяца до 22.06.2019 включительно", - написала она.\r\nРанее суд продлевал арест экс-депутата Рады Ефремова (ПР) до 14 мая.\r\nКак сообщали Українськi Новини, судья в деле Ефремова за счет суда оплатил жалобу на адвокатов.\r\nРанее срок нахождения Ефремова под арестом продлили до 14 мая.\r\nТакже адвокат Ефремова заявил, что 7 полицейских силой вытащили Ефремова из скорой помощи во время приступа.