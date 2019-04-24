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24 апреля 2019, среда, 20:05 126
Судебная власть 2019-04-24T20:38:38+03:00
Українські Новини
Арест Ефремова продлили почти до конца июня

Арест Ефремова продлили почти до конца июня

Александр Ефремов
Александр Ефремов

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова до 22 июня.

Об этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому Ефремову А.С. еще на 2 месяца до 22.06.2019 включительно", - написала она.

Ранее суд продлевал арест экс-депутата Рады Ефремова (ПР) до 14 мая.

Как сообщали Українськi Новини, судья в деле Ефремова за счет суда оплатил жалобу на адвокатов.

Ранее срок нахождения Ефремова под арестом продлили до 14 мая.

Также адвокат Ефремова заявил, что 7 полицейских силой вытащили Ефремова из скорой помощи во время приступа.

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