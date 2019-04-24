В редакцию портала Finance.ua пришли с обыском, говорится в официальном сообщении сайта.\r\n"В редакцию Finance.ua пришли с обыском. Мы не знаем, как долго это продлится, поэтому просим прощения за временные неудобства!", - сказано в сообщении.\r\nОтмечается, что как только появится возможность, полноценная работа портала возобновится.\r\nВ чем заключаются обвинения - пока неизвестно.\r\nКак сообщали Українські Новини, СБУ пришла с обыском к известному оппозиционному журналисту.\r\nРанее ОБ назвал обыски в "РИА Новости Украина" сворачиванием свободы слова.