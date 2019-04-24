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24 апреля 2019, среда, 16:46 533
СМИ 2019-04-24T16:56:58+03:00
Українські Новини
В редакцию портала Finance.ua пришли с обыском

В редакцию портала Finance.ua пришли с обыском

В редакцию портала Finance.ua пришли с обыском, говорится в официальном сообщении сайта.

"В редакцию Finance.ua пришли с обыском. Мы не знаем, как долго это продлится, поэтому просим прощения за временные неудобства!", - сказано в сообщении.

Отмечается, что как только появится возможность, полноценная работа портала возобновится.

В чем заключаются обвинения - пока неизвестно.

Как сообщали Українські Новини, СБУ пришла с обыском к известному оппозиционному журналисту.

Ранее ОБ назвал обыски в "РИА Новости Украина" сворачиванием свободы слова.

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