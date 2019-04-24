В Киеве задержали подозреваемого в убийстве в супермаркете на Оболони

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины во время конфликта в супермаркете в Оболонском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.

"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении 35-летнему киевлянину, который в ходе конфликта в супермаркете нанес смертельный удар мужчине и более 2 недель скрывался от правоохранителей", - сказано в нем.

Инцидент произошел в начале апреля в торговом центре "Полярный" на ул. Калнышевского в Оболонском районе столицы.

Подозреваемый во время внезапно возникшего конфликта с одним из посетителей нанес последнему удар в голову, от которого мужчина упал на пол и потерял сознание.

В результате пострадавший получил тяжелые травмы в виде повреждений головного мозга, перелома костей свода и основания черепа, и на следующий день скончался.

Злоумышленник с места совершения преступления скрылся и скрывался более 20 дней от правоохранительных органов.

Однако правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать.

Во время обысков у подозреваемого изъяли вещественные доказательства, в том числе предметы одежды, которые были на нем во время преступления.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержание убийцы. Фото: прокуратура Киева

Как сообщали Українськi Новини, 4 апреля в одном из супермаркетов "Сильпо" на Оболоне, ссора двух мужчин в очереди за пиццей закончилась смертью одного из них.

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