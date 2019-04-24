В Киеве задержали подозреваемого в убийстве в супермаркете на Оболони

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины во время конфликта в супермаркете в Оболонском районе Киева.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українськi Новини.\r\n"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении 35-летнему киевлянину, который в ходе конфликта в супермаркете нанес смертельный удар мужчине и более 2 недель скрывался от правоохранителей", - сказано в нем.\r\nИнцидент произошел в начале апреля в торговом центре "Полярный" на ул. Калнышевского в Оболонском районе столицы.\r\nПодозреваемый во время внезапно возникшего конфликта с одним из посетителей нанес последнему удар в голову, от которого мужчина упал на пол и потерял сознание.\r\nВ результате пострадавший получил тяжелые травмы в виде повреждений головного мозга, перелома костей свода и основания черепа, и на следующий день скончался.\r\nЗлоумышленник с места совершения преступления скрылся и скрывался более 20 дней от правоохранительных органов.\r\nОднако правоохранителям удалось установить его местонахождение и задержать.\r\nВо время обысков у подозреваемого изъяли вещественные доказательства, в том числе предметы одежды, которые были на нем во время преступления.\r\nВ настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.\r\nГотовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.\r\nЗа совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.\r\n\r\n\r\nЗадержание убийцы. Фото: прокуратура Киева\r\nКак сообщали Українськi Новини, 4 апреля в одном из супермаркетов "Сильпо" на Оболоне, ссора двух мужчин в очереди за пиццей закончилась смертью одного из них. \r\nПолиция искала мужчину, который в ссоре смертельно травмировал человека в столичном супермаркете