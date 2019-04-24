Полицейские подозревают восьмиклассницу в ложном сообщении о минировании школы во Львове

Полицейские установили личность подозреваемой в ложном сообщении о минировании школы на улице Коперника в центре Львова, ей оказалась ученица 8 класса этой школы. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

23 апреля около 15:00 на оперативную линию "102" позвонил неизвестный, который сообщил о минировании школы на улице Коперника.

На место события прибыли взрывотехники, велись поиски взрывчатки.

Полицейские установили, что сообщение о минировании в полицию предоставила 14-летняя ученица этой школы, которая учится в 8 классе.

Девочка позвонила в полицию с чужого мобильного телефона.

Правоохранители опросили школьницу в присутствии ее родителей.

Решается вопрос правовой квалификации данного события и привлечения родителей несовершеннолетнего к административной ответственности.

Согласно действующему законодательству Украины, за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности предусмотрено наказание в виде разного срока лишения свободы.

За подобные поступки детей к административной ответственности будут привлечены их родители.

Как сообщали Українські Новини, полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод", входящего в государственный концерн "Укроборонпром".