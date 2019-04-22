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22 апреля 2019, понедельник, 21:22 88
Происшествия 2019-04-22T21:30:01+03:00
Українські Новини
Полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании Львовского бронетанкового завода

Полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании Львовского бронетанкового завода

Полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод", входящего в государственный концерн "Укроборонпром".

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, сообщение о минировании поступило в понедельник, 22 апреля, в 16:15.

При этом неизвестный не выдвигал никаких требований.

На место события прибыли взрывотехники и сотрудники полиции.

Место происшествия было ограждено, также была выставлена охрана.

Были эвакуированы 550 сотрудников завода.

После осмотра территории взрывчатка не была обнаружена.

Ведутся поиски неизвестного, который сообщил о минировании.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве "заминировали" мост: из-за брошенной машины движение закрыли на четыре часа.

Ранее на станции "Дарница" не нашли взрывчатку, метро возобновило работу.

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