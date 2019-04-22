Полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании Львовского бронетанкового завода

Полиция начала расследовать ложное сообщение о минировании государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод", входящего в государственный концерн "Укроборонпром".\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\nПо его словам, сообщение о минировании поступило в понедельник, 22 апреля, в 16:15.\r\nПри этом неизвестный не выдвигал никаких требований.\r\nНа место события прибыли взрывотехники и сотрудники полиции.\r\nМесто происшествия было ограждено, также была выставлена охрана.\r\nБыли эвакуированы 550 сотрудников завода.\r\nПосле осмотра территории взрывчатка не была обнаружена.\r\nВедутся поиски неизвестного, который сообщил о минировании.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве "заминировали" мост: из-за брошенной машины движение закрыли на четыре часа.\r\nРанее на станции "Дарница" не нашли взрывчатку, метро возобновило работу.