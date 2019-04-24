Азербайджан готов помочь Беларуси с поставками нефти, - посол

Азербайджан будет готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Беларуси Латиф Гандилов.

Отвечая на вопрос о возможности поставок нефти из Азербайджана в Беларусь, посол отметил, что не видит для этого каких-либо препятствий.

"В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг. Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу", - сказал он.

Вместе с тем необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов.

"Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти", - подчеркнул Латиф Гандилов.

Он предположил, что поставки возможны через порты Черного моря. Посол также отметил большой потенциал торгово-экономического сотрудничества двух стран: "Беларусь находится в центре Европы. Значит, для нас открывается европейский рынок. Азербайджан находится на переднем крае Востока, открывая рынок Ближнего Востока для Беларуси".

Напомним, Беларусь остановила экспорт бензина и дизтоплива в Украину.

"Консалтинговая группа А-95" констатирует остановку экспортных поставок нефтепродуктов из Беларуси и считает необходимым поиск альтернативных источников поставки.

В апреле Россия запретила экспортировать нефть в Украину.