В Украине повысились цены на сжиженный газ

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ во вторник, 23 апреля, по сравнению с понедельником, 22 апреля, повысились на 0,2%, или на 3 копейки до 13,41 гривны\/литр.\r\nОб этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,75% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСредние розничные цены на 23 апреля:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n13,22\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n13,32\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n13,38\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n13,59\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n13,33\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n13,27\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n13,37\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n13,33\r\n\r\n\r\nКиев\r\n13,53\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n13,27\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n13,42\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n13,54\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n13,46\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n13,55\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n13,78\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n13,35\r\n\r\n\r\nРивненская\r\n13,34\r\n\r\n\r\nСумская\r\n13,28\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n13,37\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n13,43\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n13,43\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n13,34\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n13,47\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n13,48\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n13,33\r\n\r\n\r\nСредняя цена*\r\n13,41\r\n\r\n\r\n\r\n* Средняя по Украине – без учета Крыма\r\nКак сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ на 1-2 гривны\/литр в связи с запретом правительства России на экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины с 1 июня.\r\nРанее цены на автогаз повышались семь недель подряд.