Автогаз подорожал до 13,38 гривны/литр

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в понедельник, 22 апреля, по сравнению с пятницей, 19 апреля, повысились на 0,2%, или на 3 копейки, до 13,38 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 0,53% с 13,31 гривен/литр.

Средние розничные цены на 22 апреля:

Область СПБТ Винницкая 13,18 Волынская 13,28 Днепропетровская 13,33 Донецкая 13,44 Житомирская 13,30 Закарпатская 13,23 Запорожская 13,34 Ивано-Франковская 13,32 Киев 13,48 Киевская 13,21 Кировоградская 13,41 Луганская 13,53 Львовская 13,42 Николаевская 13,55 Одесская 13,76 Полтавская 13,31 Ривненская 13,30 Сумская 13,23 Тернопольская 13,34 Харьковская 13,40 Херсонская 13,42 Хмельницкая 13,29 Черкасская 13,48 Черниговская 13,49 Черновицкая 13,33 Средняя цена* 13,38

* Средняя по Украине – без учета Крыма

Как сообщали Українські Новини, "Консалтинговая группа А-95" прогнозирует рост цен на дизельное топливо и сжиженный газ на 1-2 гривны/литр в связи с запретом правительства России на экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины с 1 июня.

Ранее цены на автогаз повышались семь недель подряд.