Видео дня: на территории Версаля вспыхнул масштабный пожар

Пользователи соцсетей распространили информацию, что в Париже горит дворцово-парковый ансамбль Версаль. На самом же деле, горит здание в городе Версаль, расположенное в двух километрах от дворца, сообщает Telegram-канал Mash. При этом в местной полиции уточнили, что хотя здание находится далеко, оно относится к территории Версаля. Один человек пострадал.

"Версаль не горит! Горит здание в двух километрах от дворца", - сказано в сообщении Mash.

Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 апреля 2019 г.

В Twitter местные СМИ и очевидцы также публикуют видео, на которых видно, что пожар довольно масштабный.

Согласно сообщениям полиции, которая оцепила периметр, пожар вспыхнул на складах вблизи построек, которые относятся к территории Версаля. Силовики просят не приближаться к месту происшествия.

Что конкретно за здание вспыхнуло - пока неизвестно. Судя по видео, пожар продолжал распространяться.

По информации BFM TV, возгорание произошло в гараже около 17:00 по французскому времени (18:00 - по украинскому). Один человек получил легкие травмы.

На данный момент с огнем борются около 80 пожарных и 30 единиц специальной техники. Ближайшие здания эвакуированы.

В 18:30 по местному времени пожар локализировали.

Как сообщали Українські Новини, 15 апреля произошел пожар в старинном здании Собора Парижской Богоматери.

Из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа.

Также огонь не затронул внутреннее убранство собора, святыни и легендарный витраж-розу.

Позже французская полиция назвала вероятную причину пожара в Нотр-Даме.