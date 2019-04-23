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23 апреля 2019, вторник, 20:29 424
Европа 2019-04-23T20:54:14+03:00
Українські Новини
Видео дня: на территории Версаля вспыхнул масштабный пожар

Видео дня: на территории Версаля вспыхнул масштабный пожар

Пользователи соцсетей распространили информацию, что в Париже горит дворцово-парковый ансамбль Версаль. На самом же деле, горит здание в городе Версаль, расположенное в двух километрах от дворца, сообщает Telegram-канал Mash. При этом в местной полиции уточнили, что хотя здание находится далеко, оно относится к территории Версаля. Один человек пострадал.

"Версаль не горит! Горит здание в двух километрах от дворца", - сказано в сообщении Mash.

В Twitter местные СМИ и очевидцы также публикуют видео, на которых видно, что пожар довольно масштабный.

Согласно сообщениям полиции, которая оцепила периметр, пожар вспыхнул на складах вблизи построек, которые относятся к территории Версаля. Силовики просят не приближаться к месту происшествия.

Что конкретно за здание вспыхнуло - пока неизвестно. Судя по видео, пожар продолжал распространяться.

По информации BFM TV, возгорание произошло в гараже около 17:00 по французскому времени (18:00 - по украинскому). Один человек получил легкие травмы.

На данный момент с огнем борются около 80 пожарных и 30 единиц специальной техники. Ближайшие здания эвакуированы.

В 18:30 по местному времени пожар локализировали.

Как сообщали Українські Новини, 15 апреля произошел пожар в старинном здании Собора Парижской Богоматери

Из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа.

Также огонь не затронул внутреннее убранство собора, святыни и легендарный витраж-розу.

Позже французская полиция назвала вероятную причину пожара в Нотр-Даме.

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