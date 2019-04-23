Видео дня: на территории Версаля вспыхнул масштабный пожар

Пользователи соцсетей распространили информацию, что в Париже горит дворцово-парковый ансамбль Версаль. На самом же деле, горит здание в городе Версаль, расположенное в двух километрах от дворца, сообщает Telegram-канал Mash. При этом в местной полиции уточнили, что хотя здание находится далеко, оно относится к территории Версаля. Один человек пострадал.\r\n"Версаль не горит! Горит здание в двух километрах от дворца", - сказано в сообщении Mash.\r\n\r\nBreaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com\/9X0gAAnFz9\r\n— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 апреля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nВ Twitter местные СМИ и очевидцы также публикуют видео, на которых видно, что пожар довольно масштабный.\r\n\r\nIncendie en cours à #Versailles pic.twitter.com\/HI3nfOFX2O\r\n— Ayma147 (@ayma147) 23 апреля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nСогласно сообщениям полиции, которая оцепила периметр, пожар вспыхнул на складах вблизи построек, которые относятся к территории Версаля. Силовики просят не приближаться к месту происшествия.\r\n\r\n#Incendie concession automobile à #Versailles rue du parc de clagny. pic.twitter.com\/LMaTJ01tqC\r\n— Joss Beaumont 🇫🇷🇮🇹 (@jodorlando) 23 апреля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЧто конкретно за здание вспыхнуло - пока неизвестно. Судя по видео, пожар продолжал распространяться.\r\nПо информации BFM TV, возгорание произошло в гараже около 17:00 по французскому времени (18:00 - по украинскому). Один человек получил легкие травмы.\r\nНа данный момент с огнем борются около 80 пожарных и 30 единиц специальной техники. Ближайшие здания эвакуированы.\r\nВ 18:30 по местному времени пожар локализировали.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 апреля произошел пожар в старинном здании Собора Парижской Богоматери. \r\nИз горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа.\r\nТакже огонь не затронул внутреннее убранство собора, святыни и легендарный витраж-розу.\r\nПозже французская полиция назвала вероятную причину пожара в Нотр-Даме.