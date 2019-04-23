Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ завершило расследование о причастности своих детективов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило служебное расследование о возможной причастности к коррупции в оборонном секторе своих детективов, фигурирующих в расследовании программы "Наші гроші".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українські Новини.

"Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро завершило расследование фактов возможных неправомерных действий работников НАБУ, сведения о которых содержит переписка, обнародованная в сюжете программы BIHUS.INFO. Выводы расследования переданы в Дисциплинарную комиссию, которая будет принимать решение о наличии в действиях сотрудников НАБУ состава дисциплинарного проступка", - сказано в нем.

Служебное расследование проводилось с 5 марта по инициативе первого заместителя директора НАБУ.

На время его проведения директор НАБУ Артем Сытник отстранил от исполнения должностных обязанностей трех сотрудников бюро, упомянутых в переписке, обнародованной журналистами, а именно: руководителя главного подразделения детективов и двух детективов этого же подразделения.

О результатах служебного расследования НАБУ также проинформирует Государственное бюро расследований и Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предусмотрел проверку руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий на полиграфе после соответствующего поручения Президента Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.

После чего Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".