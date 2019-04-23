Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ завершило расследование о причастности своих детективов

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило служебное расследование о возможной причастности к коррупции в оборонном секторе своих детективов, фигурирующих в расследовании программы "Наші гроші".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українські Новини.\r\n"Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро завершило расследование фактов возможных неправомерных действий работников НАБУ, сведения о которых содержит переписка, обнародованная в сюжете программы BIHUS.INFO. Выводы расследования переданы в Дисциплинарную комиссию, которая будет принимать решение о наличии в действиях сотрудников НАБУ состава дисциплинарного проступка", - сказано в нем.\r\nСлужебное расследование проводилось с 5 марта по инициативе первого заместителя директора НАБУ.\r\nНа время его проведения директор НАБУ Артем Сытник отстранил от исполнения должностных обязанностей трех сотрудников бюро, упомянутых в переписке, обнародованной журналистами, а именно: руководителя главного подразделения детективов и двух детективов этого же подразделения.\r\nО результатах служебного расследования НАБУ также проинформирует Государственное бюро расследований и Национальное агентство по предупреждению коррупции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предусмотрел проверку руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий на полиграфе после соответствующего поручения Президента Петр Порошенко.\r\nРанее Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.\r\nПосле чего Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".