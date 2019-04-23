подписаться на рассылку
26.7 27
29.9 30.45
˟
23 апреля 2019, вторник, 14:23 938
Экономика 2019-04-23T14:41:18+03:00
Українські Новини
Совет НБУ одобрил перечисление Нацбанком 64,9 млрд гривен в госбюджет в 2019

Совет НБУ одобрил перечисление Нацбанком 64,9 млрд гривен в госбюджет в 2019

НБУ. Фото: ua.today
НБУ. Фото: ua.today

Совет Национального банка одобрил перечисление НБУ 64,9 млрд гривен в госбюджет в 2019 году.

Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

23 апреля совет Национального банка утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год.

Утверждены обязательства Национального банка перед государственным бюджетом за 2018 – 64 878 456 239,04 гривен.

По результатам обсуждения также приняты следующие решения: принять к сведению заключение аудиторской фирмы "Делойт энд Туш ЮСК" о консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018; утвержден отчет об исполнении сметы административных расходов за 2018; утверждена консолидированная финансовая отчетность Национального банка за 2018; решено принять к сведению консолидированный отчет об управлении Национального банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

Кроме того, принято решение направить на формирование общих резервов собственного капитала Национального банка в сумме 3 565 661 406,87 гривен.

Как сообщали Українські Новини, поступления соцвзносов в госбюджет выросли на четверть.

Госбюджет почти наполовину наполняется за счет ОВГЗ.

Министерство финансов в январе-феврале привлекло в государственный бюджет 34,8 млрд гривен, 886 млн долларов и 33,3 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Больше новостей о: НБУ Госбюджет Нацбанк

Архив
Новости
Международное сообщество призывает срочно созвать Координационный центр по введению нового рынка электроэнергии 15:57
Киевские школьники выиграли международный конкурс компьютерщиков и программистов в Бухаресте 15:48
Зампреда Ощадбанка Земцову суд отказался отпустит на поруки 15:40
Эксперты считают Зеленского победителем "протестного голосования" 15:38
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке 15:24
больше новостей
Итоги второго тура выборов Президента. Победил Зеленский. Полный текст 23:17
Синоптик дала предварительный прогноз погоды на предпасхальную неделю 06:00 Карта
Журналисты возмущены поведением Зеленского в штабе 21:06
Сегодня Великий понедельник: запреты дня и как провести праздник 06:16
У Путина объяснили, в каком случае он поздравит Зеленского с победой 17:33
больше новостей
Детский спортивный комплекс "Восход" в Киеве разгромили посреди ночи 12:50
Окружной суд просит ГПУ и ГБР открыть дело против Порошенко за Приватбанк 11:07
Аэропорт
Неизвестные сообщили о минировании аэропортов "Киев", "Борисполь" и "Днепропетровск" 13:13
Большинство граждан Украины, проживающих в Сирии и Ливане, не смогли проголосовать на выборах президента из-за снегопада 12:55 Фото
Святослав Вакарчук. Скриншот видео facebook.cоm/okeanelzyofficial
На День Киева Вакарчук хочет устроить "демократический" концерт "Океан Эльзы" на поляне ВДНХ 14:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok