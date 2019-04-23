Совет НБУ одобрил перечисление Нацбанком 64,9 млрд гривен в госбюджет в 2019

Совет Национального банка одобрил перечисление НБУ 64,9 млрд гривен в госбюджет в 2019 году.

Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

23 апреля совет Национального банка утвердил годовую финансовую отчетность и смету регулятора за 2018 год.

Утверждены обязательства Национального банка перед государственным бюджетом за 2018 – 64 878 456 239,04 гривен.

По результатам обсуждения также приняты следующие решения: принять к сведению заключение аудиторской фирмы "Делойт энд Туш ЮСК" о консолидированной финансовой отчетности Национального банка за 2018; утвержден отчет об исполнении сметы административных расходов за 2018; утверждена консолидированная финансовая отчетность Национального банка за 2018; решено принять к сведению консолидированный отчет об управлении Национального банка за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

Кроме того, принято решение направить на формирование общих резервов собственного капитала Национального банка в сумме 3 565 661 406,87 гривен.

Как сообщали Українські Новини, поступления соцвзносов в госбюджет выросли на четверть.

Госбюджет почти наполовину наполняется за счет ОВГЗ.

Министерство финансов в январе-феврале привлекло в государственный бюджет 34,8 млрд гривен, 886 млн долларов и 33,3 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).