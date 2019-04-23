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Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

23 апреля 2019, вторник, 12:40 92
Президент 2019-04-23T12:51:19+03:00
Українські Новини
Порошенко одобрил закон о социальных услугах

Порошенко одобрил закон о социальных услугах

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о социальных услугах №4607. Об этом свидетельствуют данные карточки законопроекта на сайте Верховной Рады, пишет "Прямой".

"По закону социальные услуги должны предоставлять профессионалы: это могут быть государственные, коммунальные организации или же общественные объединения, благотворительные или религиозные организации, которые оказывают соцуслуги без осуществления предпринимательской деятельности. Непрофессионалы могут предоставлять социальные услуги только своим родственникам, с которыми вместе проживают", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что данным документом определены разновидности социальных услуг по типам:

- экстренная помощь;

- постоянная помощь;

- временная или единовременная помощь;

- социальная профилактика - предупреждение возникновения сложных жизненных обстоятельств,

- социальная поддержка - преодоление сложных жизненных обстоятельств,

- социальное обслуживание - минимизация последствий сложных жизненных обстоятельствах.

Согласно данным, Минсоцполитики будет утверждать государственные стандарты по оказанию услуг.

"Предполагается выплата компенсации поставщикам социальных услуг. Если речь идет о негосударственных организациях (общественных, религиозных и проч.) - это 70% минимальной зарплаты в почасовом размере, но не более 360 часов в месяц (это 17,59 грн за каждый час)", - отметили в сообщении.

Тем, кто оказывает соцуслуги родственникам, компенсацию вычисляют как разницу между прожиточным минимумом и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие полгода.

Закон предусматривает создание Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Там должна содержаться информация о предоставителях социальных услуг, отдельно - о людях, которые оказывают соцуслуги, не осуществляя предпринимательской деятельности, а также о получателях. Данные в реестре считаются конфиденциальными и защищаются в соответствии с законом "О защите персональных данных". Держателем реестра должен стать Минсоцполитики; администратором - госпредприятие, которое должно определить профильное министерство.

Документ вступит в силу со следующего дня после официальной публикации и вступит в действие с 1 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко одобрил закон об уголовных проступках.

Ранее Порошенко подписал указ о плане интеграции Украины в ЕС и НАТО

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