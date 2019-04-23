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Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

23 апреля 2019, вторник, 10:17 55
Политика 2019-04-23T10:23:00+03:00
Українські Новини
Савченко в Раде впервые после освобождения

Савченко в Раде впервые после освобождения

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) пришла на заседание парламента во вторник после освобождения из СИЗО.

Об этом сообщает корреспондент  Українських Новин.

Депутат на данный момент находится на своем месте в зале заседаний.

Также Общественное движение "Чесно" сообщило на странице в Тwitter, что она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив лишь, что обязательно будет брифинг "где-то примерно в 10:00".

При этом Савченко сделала заявление – она сказала, что будет участвовать в парламентских выборах.

Как сообщали Українські Новини, Броварской горрайонный суд Киевской области отпустил из-под стражи Савченко (внефракционная) и главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме.

Ранее Савченко заявила, что сыграла ключевую роль в победе Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов.

Больше новостей о: Верховная Рада СИЗО Надежда Савченко

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