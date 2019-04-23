Савченко в Раде впервые после освобождения

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) пришла на заседание парламента во вторник после освобождения из СИЗО.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин.\r\nДепутат на данный момент находится на своем месте в зале заседаний.\r\nТакже Общественное движение "Чесно" сообщило на странице в Тwitter, что она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив лишь, что обязательно будет брифинг "где-то примерно в 10:00".\r\nПри этом Савченко сделала заявление – она сказала, что будет участвовать в парламентских выборах.\r\n\r\nНадія Савченко повернулась у @verkhovna_rada Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com\/HZBuevytEM\r\n— ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 апреля 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Броварской горрайонный суд Киевской области отпустил из-под стражи Савченко (внефракционная) и главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме.\r\nРанее Савченко заявила, что сыграла ключевую роль в победе Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов.