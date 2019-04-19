Мой паспорт там: после освобождения Савченко пойдет голосовать в СИЗО

Депутат Надежда Савченко заявила, что на втором туре выборов она будет голосовать на специализированном участке в следственном изоляторе Киева.

Об этом она заявила в эфире "112 Украина", сообщают Українські Новини.

"Буду голосовать - вы будете сейчас смеяться - в Лукьяновском СИЗО. Так случилось. Потому что предыдущие выборы проходили, когда я была заключена, участок осталась там. Изменить я его не успела, потому что меня выпустили с 15-го на 16-е, а 15-го был последний день (когда можно изменить место голосования, - ред.), но я не потеряю свой голос. У меня нет понятия уклониться от ответственности. Я пойду в СИЗО, я свободным человеком вернусь в закрытый избирательный специализированный участок, я выполню свой долг. Я надеюсь, что не будет никаких с этим проблем, потому что действительно мой паспорт там, мой избирательный участок там", - сказала депутат.

Также она сказала, что решила, за кого будет голосовать во втором туре выборов. Она отметила, что теперь у нее есть выбор "зеленой кнопки".

Как сообщали Українськi Новини, Броварской горрайонный суд Киевской области отпустил из-под стражи Савченко (внефракционная) и главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме.

Их отпустили в зале Броварского межрайонном суда в связи с истечением срокаареста. Новую меру пресечения суд не успел избрать.

Ранее Савченко заявила, что сыграла ключевую роль в победе Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов.