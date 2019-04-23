Строители ожидают от Зеленского содействия в возобновлении государственного ипотечного кредитирования

Конфедерация строителей Украины ожидает от новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского содействия в реформировании Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом говорится в сообщении КСУ, передают Українськi Новини.

Конфедерация ожидает разделения предоставления административной услуги и контролирующей функций инспекцией в соответствии с действующим законодательством.

Отмечается, что получение разрешительной документации на строительство должно происходить согласно детализировано прописанным технологическим картам, в указанный законодательством срок, а функционал Госархстройинспекции должен быть диджитализованным и публичным.

Кроме того, ожидается содействие в повышении контроля за качеством проектов и строительных работ, в том числе - внедрение профессиональной ответственности экспертов, оценивающих проекты, и персональной неотвратимой ответственности инспекторов.

Также Конфедерация строителей ожидает, что метод строительно-информационного моделирования станет обязательным для проектов, финансируемых за счет государственного и местных бюджетов, а также за счет международной помощи.

Отмечается, что такой подход поможет сэкономить более 15% средств и сократить время на реализацию проектов.

Ожидается содействие Зеленского в реанимации программы государственного ипотечного кредитования.

Кроме того, конфедерация рассчитывает на содействие в запуске действенного механизма стимулирования создания промышленности, в проведении сбалансированной экспортно-импортной политики по строительным материалам, технике и технологиям.

Как сообщали Українськi Новини, национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3%.

По данным exit-poll "112", Зеленский набрал 73,7%, а Порошенко - 26,3%.

Гражданская сеть "Опора" считает прошедшие выборы Президента соответствующими международным стандартам, но заявляет о нарушениях в ходе предвыборной агитации.