Строители ожидают от Зеленского содействия в возобновлении государственного ипотечного кредитирования

Конфедерация строителей Украины ожидает от новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского содействия в реформировании Государственной архитектурно-строительной инспекции.\r\nОб этом говорится в сообщении КСУ, передают Українськi Новини.\r\nКонфедерация ожидает разделения предоставления административной услуги и контролирующей функций инспекцией в соответствии с действующим законодательством.\r\nОтмечается, что получение разрешительной документации на строительство должно происходить согласно детализировано прописанным технологическим картам, в указанный законодательством срок, а функционал Госархстройинспекции должен быть диджитализованным и публичным.\r\nКроме того, ожидается содействие в повышении контроля за качеством проектов и строительных работ, в том числе - внедрение профессиональной ответственности экспертов, оценивающих проекты, и персональной неотвратимой ответственности инспекторов.\r\nТакже Конфедерация строителей ожидает, что метод строительно-информационного моделирования станет обязательным для проектов, финансируемых за счет государственного и местных бюджетов, а также за счет международной помощи.\r\nОтмечается, что такой подход поможет сэкономить более 15% средств и сократить время на реализацию проектов.\r\nОжидается содействие Зеленского в реанимации программы государственного ипотечного кредитования.\r\nКроме того, конфедерация рассчитывает на содействие в запуске действенного механизма стимулирования создания промышленности, в проведении сбалансированной экспортно-импортной политики по строительным материалам, технике и технологиям.\r\nКак сообщали Українськi Новини, национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 73,2%, а Порошенко - 25,3%.\r\nПо данным exit-poll "112", Зеленский набрал 73,7%, а Порошенко - 26,3%.\r\nГражданская сеть "Опора" считает прошедшие выборы Президента соответствующими международным стандартам, но заявляет о нарушениях в ходе предвыборной агитации.