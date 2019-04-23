Команда Порошенко должна извиниться за нападения на съемочные группы телеканалов во время благодарственного митинга на Банковой, - Томиленко

Команда Порошенко должна извиниться за нападения на съемочные группы телеканалов во время благодарственного ми

"Давление, унижение журналистов при исполнении профессиональных обязанностей недопустимы! Политики, которые сеют вражду к журналистам, должны нести ответственность за агрессию граждан на митинге, который прошел вчера под Администрацией Порошенко. Потому постоянное цепляние ярлыков на журналистов и СМИ - "олигархические", "пророссийские", "непатриотичные", "лживые", "марионетки", "пропагандисты" - провоцирует травлю "не таких" журналистов на массовых акциях. А системная безнаказанность за атаки на журналистов развязывает руки неадекватам, которые не ограничиваются восклицаниями, а распускают руки". Такими мыслями на персональной странице в социальной сети Facebook поделился Председатель Национального союза журналистов Украины С.Томиленко.

Он отметил, что, в частности, на видео издание "Буквы" зафиксирован удар по объективу камеры ТСН.

Соответственно, включение в прямой эфир журналиста Дмитрия Фурдака было сорвано.

"Хватали за руки, толкали в спину, проклятиями сыпали, трогали камеру и активно препятствовали работе оператора". А это уже журналист телеканала NewsOne Андрей Лащ описывает свою работу на митинге сторонников Петра Порошенко.

"Редакционная политика у телеканалов разная, с ней можно соглашаться или нет. Ее обязательно надо критиковать. Цивилизованно критиковать! Но культивирование атмосферы вражды к СМИ - безответственно. Политики должны дискутировать, а не демонизировать. Реагировать на критические публикации и расследования, а не атаковать. Должны осуждать любое препятствование деятельности медиа и призвать своих сторонников уважать журналистов", - подчеркнул в своей заметке С.Томиленко.

Председатель НСЖУ констатировал, что в этой ситуации команда Петра Порошенко должна принести извинения пострадавшим съемочным группам и призвать своих сторонников уважать журналистов.

"Вместе с тем, и телеканалы должны делать выводы, почему отдельные граждане не сдерживают эмоции по конкретным СМИ. Независимые СМИ, критические СМИ, многообразие медиа - это то, что не угрожает Украине, а помогает утверждать демократию. Доказано не одним Майданом и не одними выборами", - резюмировал Томиленко.