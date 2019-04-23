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Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

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23 апреля 2019, вторник, 10:11 59
СМИ 2019-04-23T10:11:01+03:00
Українські Новини
Команда Порошенко должна извиниться за нападения на съемочные группы телеканалов во время благодарственного ми

Команда Порошенко должна извиниться за нападения на съемочные группы телеканалов во время благодарственного митинга на Банковой, - Томиленко

"Давление, унижение журналистов при исполнении профессиональных обязанностей недопустимы! Политики, которые сеют вражду к журналистам, должны нести ответственность за агрессию граждан на митинге, который прошел вчера под Администрацией Порошенко. Потому постоянное цепляние ярлыков на журналистов и СМИ - "олигархические", "пророссийские", "непатриотичные", "лживые", "марионетки", "пропагандисты" - провоцирует травлю "не таких" журналистов на массовых акциях. А системная безнаказанность за атаки на журналистов развязывает руки неадекватам, которые не ограничиваются восклицаниями, а распускают руки". Такими мыслями на персональной странице в социальной сети Facebook поделился Председатель Национального союза журналистов Украины С.Томиленко.

Он отметил, что, в частности, на видео издание "Буквы" зафиксирован удар по объективу камеры ТСН.

Соответственно, включение в прямой эфир журналиста Дмитрия Фурдака было сорвано.

"Хватали за руки, толкали в спину, проклятиями сыпали, трогали камеру и активно препятствовали работе оператора". А это уже журналист телеканала NewsOne Андрей Лащ описывает свою работу на митинге сторонников Петра Порошенко.

"Редакционная политика у телеканалов разная, с ней можно соглашаться или нет. Ее обязательно надо критиковать. Цивилизованно критиковать! Но культивирование атмосферы вражды к СМИ - безответственно. Политики должны дискутировать, а не демонизировать. Реагировать на критические публикации и расследования, а не атаковать. Должны осуждать любое препятствование деятельности медиа и призвать своих сторонников уважать журналистов", - подчеркнул в своей заметке С.Томиленко.

Председатель НСЖУ констатировал, что в этой ситуации команда Петра Порошенко должна принести извинения пострадавшим съемочным группам и призвать своих сторонников уважать журналистов.

"Вместе с тем, и телеканалы должны делать выводы, почему отдельные граждане не сдерживают эмоции по конкретным СМИ. Независимые СМИ, критические СМИ, многообразие медиа - это то, что не угрожает Украине, а помогает утверждать демократию. Доказано не одним Майданом и не одними выборами", - резюмировал Томиленко.

Больше новостей о: Журналистика НСЖУ Сергей Томиленко

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