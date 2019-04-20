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20 апреля 2019, суббота, 09:20 32
Общество 2019-04-20T09:45:01+03:00
Українські Новини
В Краматорске из-за кори в больницу попали более 20 человек, среди них есть дети

В Краматорске из-за кори в больницу попали более 20 человек, среди них есть дети

Шприц. Фото:blogs.wsj.com
Шприц. Фото:blogs.wsj.com

В Краматорске Донецкой области были госпитализированы четверо детей и двадцать взрослых с подтвержденным диагнозом корь. Об этом на своей странице в Facebook глава Донецкой ОГА Александр Куц.

 "Четверо детей и двадцать взрослых с подтвержденным диагнозом "корь" госпитализированы в Краматорские медучреждения", - сообщил Куц.

Также Куц отметил, что у маленьких пациентов состояние средней тяжести.

"У маленьких пациентов состояние средней степени. Один ребенок с подтвержденным диагнозом отпущен домой, поскольку болезнь протекает в легкой форме. Детям от 9 до 17 лет, все они из Краматорска, учатся в разных школах. Проверив их учебные заведения, медики выяснили, что у них учится 78 детей, которым не сделана прививка от кори. Позвонили родителям, рекомендовали не пренебрегать здоровьем детей и сделать прививку. Сейчас проверяются остальные городские учебные заведения, чтобы сделать прививки всем, кому положено. Вакцина в наличии есть", - добавил Куц.

Как сообщали Українські Новини, количество больных корью в Украине увеличилось в 500 раз за последние 3 года.

Ранее после падения заболеваемость корью в Украине внезапно начала расти.

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