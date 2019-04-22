Фото дня: в День Земли нашу планету показали с расстояния 250 миль

Сегодня, 22 апреля, во всем мире традиционно празднуют День Земли.\r\nВ честь праздника Земли Intl. Space Station опубликовала на своей странице в Twitter фото нашей планеты.\r\nТак, в этом году ко Дню Земли NASA запустило флешмоб #EarthDay. Жителей планеты призывают фотографировать необычные природные явления и делиться ими с хэштегом #PictureEarth. Эти снимки могут быть использованы в будущих проектах NASA. Именно под этим хэштегом и опубликовали изображения Земли.\r\n"Не может быть лучшего вида на Землю, чем из международной космической станции. В честь #EarthDay, наслаждайтесь этими фотографиями, снятыми @NASA_Astronautsс в 250 милях над нашей родной планетой", - сказано в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\nЗемля. Фото: twitter\/Space_Station\r\nКак сообщали Українські Новини, 22 апреля отмечается Международный день Земли. \r\nВ 2017 году Google запустил познавательный дудл, посвященный Дню Земли.