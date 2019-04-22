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22 апреля 2019, понедельник, 20:51 967
Космос 2019-04-22T21:03:07+03:00
Українські Новини
Фото дня: в День Земли нашу планету показали с расстояния 250 миль

Фото дня: в День Земли нашу планету показали с расстояния 250 миль

Земля. Фото: twitter/Space_Station
Земля. Фото: twitter/Space_Station

Сегодня, 22 апреля, во всем мире традиционно празднуют День Земли.

В честь праздника Земли Intl. Space Station опубликовала на своей странице в Twitter фото нашей планеты.

Так, в этом году ко Дню Земли NASA запустило флешмоб #EarthDay. Жителей планеты призывают фотографировать необычные природные явления и делиться ими с хэштегом #PictureEarth. Эти снимки могут быть использованы в будущих проектах NASA. Именно под этим хэштегом и опубликовали изображения Земли.

"Не может быть лучшего вида на Землю, чем из международной космической станции. В честь #EarthDay, наслаждайтесь этими фотографиями, снятыми @NASA_Astronautsс в 250 милях над нашей родной планетой", - сказано в сообщении.

Земля. Фото: twitter/Space_StationЗемля. Фото: twitter/Space_Station

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля отмечается Международный день Земли. 

В 2017 году Google запустил познавательный дудл, посвященный Дню Земли.

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