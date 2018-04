Во многих странах мира решили почтить День Земли различными мероприятиями и удивительно красивыми инсталляциями.

Українські Новини собрали для вас фотографии самых ярких из них.

Во Флориде в День Земли сделали инсталляцию с "человеком-деревом", украшенным цветами и зелеными листьями.

"Посмотрите, что происходит, когда вы любите Землю так же, как Лив Друид - вы можете призвать человека-дерево! Счастливый день, Земля. Пусть мы все научимся защищать свои земли, чтобы иметь возможность продолжать производить ману", - сказано в описании к фотографии.

В Калифорнии на полуострове Бальбоа посреди пляжа Ньюпорт в честь Дня Земли-2018 нарисовали яркими красками нашу планету с надписью "We are one".

В Нью-Йорке ко Дню Земли сделали из морского мусора огромный венок, который также разрисовали яркими цветами. Этот венок – символ загрязнения океанов и морей пластиком, он призывает людей задуматься о том, что будет с нашей планетой в будущем.

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля отмечается Международный день Земли.