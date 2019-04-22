Стрельба в Каменском: задержаны подозреваемые в нападении на активиста

Полиция задержала 2 подозреваемых в нападении на общественного активиста Евгения Найду в Каменском Днепропетровской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 20 апреля около 16:30 в полицию поступило сообщение о конфликте в центре города Каменское.\r\nУстановлено, что злоумышленники из автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчины 4 выстрела.\r\nТакже в результате стрельбы пострадали двое прохожих - 60-летняя женщина и 55-летний мужчина.\r\nПострадавшие были госпитализированы в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.\r\nПравоохранители открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией "покушение на убийство".\r\nПосле получения информации о стрельбе в Каменском и прилегающих районах был введен оперативный план "Сирена".\r\nНа розыск и задержание злоумышленников были ориентированы все патрули.\r\nВ результате полицейские установили и остановили разыскиваемый автомобиль в городе Днипро.\r\nВ машине находились подозреваемые - 33-летний житель Криничанского района Днепропетровской области и 31-летний житель Харьковской области.\r\nИх задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.\r\nПодозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Каменском из-за стрельбы в центре города пострадали три человека.\r\nРанее в Киеве мужчины не поделили тротуар и устроили стрельбу, пострадавшему прострелили глаз.