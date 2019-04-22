Стрельба в Каменском: задержаны подозреваемые в нападении на активиста

Полиция задержала 2 подозреваемых в нападении на общественного активиста Евгения Найду в Каменском Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

Указано, что 20 апреля около 16:30 в полицию поступило сообщение о конфликте в центре города Каменское.

Установлено, что злоумышленники из автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчины 4 выстрела.

Также в результате стрельбы пострадали двое прохожих - 60-летняя женщина и 55-летний мужчина.

Пострадавшие были госпитализированы в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.

Правоохранители открыли уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией "покушение на убийство".

После получения информации о стрельбе в Каменском и прилегающих районах был введен оперативный план "Сирена".

На розыск и задержание злоумышленников были ориентированы все патрули.

В результате полицейские установили и остановили разыскиваемый автомобиль в городе Днипро.

В машине находились подозреваемые - 33-летний житель Криничанского района Днепропетровской области и 31-летний житель Харьковской области.

Их задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, в Каменском из-за стрельбы в центре города пострадали три человека.

Ранее в Киеве мужчины не поделили тротуар и устроили стрельбу, пострадавшему прострелили глаз.